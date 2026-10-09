West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को बाढ़ और कटाव से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मालदा जिले में बाढ़ से प्रभावित लगभग 24600 परिवारों के लिए 242 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज की घोषणा की।

मानिकचक में राहत वितरण के लिए आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि राहत सामग्री का वितरण मानिकचक, रतुआ और इंग्लिश बाजार ब्लॉक सहित सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करेगा। मुआवजे की योजना के तहत, जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है, उन्हें 1.8 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि आंशिक क्षति वाले परिवारों को 90000 रुपये मिलेंगे।

अधिकारी ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री सौंपने के बाद जोर देकर कहा, “मुख्यमंत्री 242 करोड़ रुपये का मुआवजा देने आए हैं, भाषण देने नहीं। मालदा जिले के मानिकचक, रतुआ और इंग्लिश बाजार ब्लॉक में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित 24595 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस इलाके में गंगा के कटाव की समस्या का लंबे समय तक चलने वाला इंजीनियरिंग समाधान खोजने के लिए आईआईटी कानपुर को एक डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा है।

मैंने हालात का जायजा लिया- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा, “किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आते समय मैंने 20 मिनट तक हर तबाह हुए गांव, सड़क और तटबंध की हालत का जायजा लिया। मैंने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। मैं आज कोलकाता लौट रहा हूं और आपको इस परेशानी से मुक्त कराने का संकल्प लेकर जा रहा हूं।”

हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के तुरंत बाद वह रतुआ और मानिकचक में कटाव की समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रशासनिक बैठक करेंगे। चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के झूठे प्रचार पर निशाना साधते हुए अधिकारी ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ‘योग्य’ व्यक्ति को पैसा मिला है। हमने उन सभी को पैसे दिए जिन्होंने घर बनाए। चुनाव के दौरान तृणमूल ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 67113 लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त दी थी। उन्होंने कहा, “जांच के बाद, हमने 56760 परिवारों को दूसरी किस्त दी है।” आने वाले त्योहारों के मौसम से पहले कल्याणकारी उपायों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मालदा जिले में 3 लाख नए ग्रामीण घर बनाने का वादा किया। हालांकि, उन्होंने इस योजना के तहत धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन कराने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी।

मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डालूंगा- सीएम शुभेंदु अधिकारी

सीएम ने कहा, “तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। यह मत सोचो कि पांच महीने बीत जाने से मैं भूल गया हूं। मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डालूंगा।” उन्होंने कहा, “भूटनी के मानिकचक, रतुआ और इंग्लिश बाजार के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पिछले 50 वर्षों से राज्य पर शासन करने वालों ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। उन्होंने आपको आपके कष्टों, कठिनाइयों और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मैं पहले दिन से ही इन लोगों के बारे में सोच रहा हूं।”

सोमवार को अधिकारी ने प्रभावित लोगों में से कई को राहत सामग्री और पूजा के उपहार सौंपे थे। अधिकारी ने पिछली सरकारों पर बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

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