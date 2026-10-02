Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेंट्रल दिल्ली में अपने भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली थीं तो पड़ोस से आ रही लॉन मोवर की आवाज ने उनकी आवाज को दबा दिया।

हालांकि, कुछ देर तक आवाद बंद नहीं हुई तो ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस आवाज से भी लड़ेंगी। आखिरकार शांति उस वक्त लौटी जब एक कर्मचारी बाहर गया और पास के पार्क में मोवर चला रहे व्यक्ति से उसे बंद करने के लिए कहा।

इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थीं ममता बनर्जी

बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची थी। मीटिंग में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उनसे वोट देने का अधिकार छीना। साथ ही, उन्होंने भविष्यवाणी की कि नरेंद्र मोदी सरकार 2029 में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी।

ममता बनर्जी ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि इस बार बीजेपी जाएगी और हमें 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। खेल शुरू हो चुका है।” गठबंधन की संभावनाओं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को सबसे पहले तत्काल राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें चुनाव आयोग का कामकाज भी शामिल है। उन्होंने कहा, “देखिए यह कब तक चलता है। दो महीने, तीन महीने, छह महीने। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी।”

हम जहां भी जीते वहां चार गुना वोट काटे गए- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, “हम जहां भी जीते, वहां चार गुना ज्यादा वोट काटे गए।” वहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कम से कम 150 विधानसभा क्षेत्रों में, हटाए गए मतदाताओं और तार्किक विसंगति की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग ने बीजेपी को 150 सीटें दिलाईं।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पश्चिम बंगाल बीजेपी को सौंपने के लिए भारत रत्न देना चाहिए।

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर जो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही ‘गुड न्यूज’ मिलेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…