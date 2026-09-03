महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी की महिला पार्षद ने श्मशान घाटों की खराब हालत पर नाराजगी जताई और एक ठेकेदार को ‘जिंदा जलाने’ की धमकी दे दी। उनके बयान पर विपक्ष के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी आपत्ति जताई है।

पूर्व डिप्टी मेयर और बीजेपी पार्षद शैलजा मोरे ने बुधवार को पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) की आम सभा की बैठक में यह बयान दिया। वह निगडी और औद्योगिक इलाके के दूसरे श्मशान घाटों की खराब स्थिति को लेकर नाराज थीं।

मोरे ने कहा कि श्मशान घाटों का ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है। वहां पानी, बिजली और कर्मचारियों की कमी के कारण कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि निगडी के इलेक्ट्रिक श्मशान घाट की खराब हालत को लेकर उन्होंने करीब पांच महीने पहले मेयर और PCMC कमिश्नर को पत्र भी लिखा था। लेकिन अब तक इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

‘मैं उसे जिंदा जला दूंगी’

उन्होंने कहा कि एक श्मशान घाट को चलाने के लिए जहां 10 कर्मचारियों की जरूरत होती है, वहां ठेकेदार सिर्फ दो कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा श्मशान घाटों में मिट्टी भी भरी हुई है।

इसके बाद मोरे ने PCMC प्रशासन से ठेकेदारों के नाम मांगे और कहा, ”मुझे ठेकेदार का नाम दीजिए, मैं उसे जिंदा जला दूंगी।”

जब द इंडियन एक्सप्रेस ने मोरे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे अनूप उनकी ओर से बात करेंगे। अनूप ने कहा कि उनकी मां पिंपरी-चिंचवड़ के श्मशान घाटों की खराब हालत को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थीं। उन्होंने कहा, ”गुस्सा जाहिर करते समय शायद वह भावनाओं में बह गईं और उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया।”

‘कड़ी निंदा’

शैलजा मोरे के बयान की अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने आलोचना की। नेताओं ने कहा कि नगर निगम की बैठक में इस तरह की धमकी या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

बीजेपी की पिंपरी-चिंचवड़ इकाई के अध्यक्ष बापू काटे ने कहा कि मोरे का शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि वह मेयर के साथ इस मुद्दे पर मोरे से बात करेंगे और उन्हें सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने के लिए कहेंगे।

PCMC की पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष सीमा सावले ने भी मोरे की भाषा को गलत और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि मेयर और नगर निगम आयुक्त को ऐसी बातों की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सदस्यों को सदन में धमकी भरी या आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी जानी चाहिए।

वहीं NCP की पिंपरी-चिंचवड़ इकाई के अध्यक्ष योगेश बहल ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य बैठक से बाहर चले गए थे। इसलिए उन्हें मोरे के बयान की जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि अगर मोरे ने किसी ठेकेदार को जलाने की बात कही है तो यह बेहद निंदनीय है। पार्षद को अपने गलत शब्दों के लिए खेद जताना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेयर और आयुक्त की जिम्मेदारी थी कि बैठक के दौरान सभी सदस्य तय नियमों का पालन करें।

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में SIR फॉर्म की फोटोकॉपी करते मिला BJP कार्यकर्ता, पांच बीएलओ निलंबित

महाराष्ट्र में नवी मुंबई की एक दुकान पर बीजेपी के एक स्थानीय कार्यकर्ता को मतदाताओं की जानकारी वाले 3,000 से ज्यादा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म की फोटोकॉपी करते हुए पकड़ लिया गया। इस मामले में पांच बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब शिवसेना (यूबीटी) के एक स्थानीय नेता ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी सूरज पाटिल को खारघर की एक दुकान पर पनवेल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े 3,404 एसआईआर फॉर्म के साथ पकड़ा।