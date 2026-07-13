Datia Bypoll: दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा और राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक रो पड़े।
अपने संबोधन में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की राजनीति में स्पष्ट अंतर है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का प्रत्याशी राजा है, जबकि हम लोग बचपन से राष्ट्रसेवा के लिए घर छोड़कर निकले कार्यकर्ता हैं।” नरोत्तम मिश्रा ने कहा, “16 तारीख से स्वयं यहां पर डेरा जमाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं के साथ में दतिया के एक-एक दरवाजे पर शीश नवाऊंगा। एक-एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा।” इतना बोलने के बाद पूर्व गृह मंत्री भावुक हो गए। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें संभाला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उन्हें हौसला दिया।
आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा?
वहीं, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आशुतोष तिवारी ने एएनआई को बताया, “मुझे नेतृत्व पर भरोसा है और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।” भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष किया।
तिवारी ने कहा , “मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह को एक हार के रूप में झेला है, इसलिए कांग्रेस को स्वीकार किए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। नरोत्तम मिश्रा हमारे संरक्षक और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम सभी मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में काम करते हैं और चुनाव लड़ेंगे। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और दतिया के सभी मतदाता विकास के पक्ष में हैं।”
दतिया में कब होगा उपचुनाव?
कांग्रेस पार्टी ने दतिया उपचुनाव विधानसभा सीट से कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि दतिया उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते दतिया विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी।
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मध्यप्रदेश का दतिया इन दिनों राजनीतिक हलचल के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। यहां 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है लेकिन चर्चा चुनाव से ज्यादा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को लेकर हो रही है। दतिया विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रह चुके नरोत्तम मिश्रा का इस बार टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली और इसी वजह से दतिया की सियासत में उनका नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…