West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि 9 मई 2027 को अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर वह एक परीक्षा में बैठेंगे और अगर वह 10 में से 9 अंक हासिल करने में विफल रहते हैं तो वह अपनी विफलता को स्वीकार करेंगे।

पुरुलिया जिले के मानबाजार में पेयजल परियोजना का शुभारंभ करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “9 मई 2027 को मेरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो जाएगा। उस दिन मैं जनता की अदालत में पेश होऊंगा और जनता मेरे काम का मूल्यांकन करेगी। मैं एक परीक्षा में बैठूंगा। आप मुझे अंक देंगे। अगर मुझे 10 में से 9 अंक नहीं मिलते हैं, तो मैं अपनी असफलता स्वीकार करूंगा। मैं आपसे माफी मांगूंगा।”

शुभेंदु सरकार ने 100 दिन पूरे किए

शुभेंदु सरकार ने सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान अपनी सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए कहा, “हमने भारत-बांग्लादेश की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन आवंटित कर दी है। 100 दिनों में यह एक बड़ी सफलता है। हमने जनगणना का काम भी शुरू कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता लागू की है, केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू किया है और अवैध ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है।”

आयुष्मान भारत योजना के तहत, राज्य के 38000 अस्पतालों में लोगों को 5 लाख रुपये तक का मेडिकल कवर मिलेगा। अधिकारी के अनुसार, इस जल परियोजना से 87271 परिवारों और लगभग 8.13 लाख लोगों को फायदा होगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक 100000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

अगले साल मार्च तक 100000 भर्तियां होंगी

सीएम अधिकारी ने कहा, “इस बार आप देखेंगे कि नियुक्तियां कितनी पारदर्शिता से की जाती हैं। स्कूल सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग और पुलिस भर्ती बोर्ड में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाएगी। 31 मार्च 2027 तक शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य सहित कुल मिलाकर लगभग 100000 भर्तियां होंगी। ये नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की जाएंगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में लिखित परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। सीएम ने कहा, “यह हमारे चुनावी वादों में से एक था। हम उचित समय पर इसे पूरा करेंगे। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो के नेतृत्व में कुर्मी समुदाय के नेता अजीत महतो समेत कई लोग केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री से मिल चुके हैं। हम अपने वादे पूरे करते हैं। कुर्माली बोर्ड और कुर्मी बोर्ड के विकास के लिए हमने इस साल के बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

कोई कट मनी नहीं चलेगी- सीएम अधिकारी

जबरन वसूली करने वाले रैकेट पर नकेल कसने के लिए अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य के सभी रेत घाटों को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम सभी रेत घाटों को कानूनी मान्यता देंगे। कोई जबरन वसूली नहीं होगी, कोई सिंडिकेट नहीं होगा और कोई ‘कट मनी’ नहीं चलेगी।”

अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार अपनी आवास योजनाओं के तहत 30 लाख घर उपलब्ध कराएगी और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “अगर कोई आपसे एक रुपया भी मांगे तो मुझे बता देना।” अधिकारी ने मंगलवार को मानसा पूजा के उपलक्ष्य में बांकुरा और पुरुलिया में अवकाश की घोषणा की।

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पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आए आज यानी रविवार को 100 दिन पूरे हो गए या फिर कहें कि शुभेंदु ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 100 दिन पूरे कर लिए। 9 मई, 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल की सत्ता की तीन बार कमान संभालने वाली टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जिसके बाद से टीएमसी की राजनीतिक जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। उन्हीं की अपनी पार्टी के कई विधायक और सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…