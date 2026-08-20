Shehzad Poonawalla News: भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हमेशा आभारी रहेंगे क्योंकि उन्होंने भारत को राहुल गांधी दिए। पूनावाला ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने का श्रेय राहुल गांधी को दिया।

शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “श्री राजीव गांधी जी का हमेशा ऋणी रहूंगा। उन्होंने हमें राहुल गांधी दिए, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में पीएम बनें और 2029 में भी फिर से पीएम बनें इंशाअल्लाह इसलिए, राजीव गांधी जी भी मेरी तरह ही मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक हैं।”

भाजपा अध्यक्ष को पूनावाला ने भेजा इस्तीफा

पूनवाला ने सोमवार को पार्टी के सभी पदों और अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनसे इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है।

पूनवाला ने सबसे पहले 30 जुलाई को वित्तीय और व्यक्तिगत हालात का हवाला देते हुए पद छोड़ने की पेशकश की थी। एक्स पर शेयर किए गए इस्तीफे के पत्र में उन्होंने कहा कि शुरू में तो वे बिना किसी शर्त के पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उनसे अपने फ़ैसले पर फिर से विचार करने को कहा था।

इसके बाद उन्होंने अपने फैसले को दोहराते हुए लिखा, “लेकिन लंबे और गहन विचार-विमर्श के बाद, मैंने यह अंतिम फैसला किया है कि मैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका और सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने का आग्रह करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे अपने पहले के फ़ैसले पर अडिग रहने और उस पर कायम रहने के लिए मजबूर किया है।”

सोमवार को भाजपा अध्यक्ष को सौंपे अपने इस्तीफे में पूनावाला ने कहा कि वह अब प्रधानमंत्री और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करते हुए निजी क्षेत्र में चले जाएंगे। उन्होंने कहा, “जैसा कि पहले कहा गया है, वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण, मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊंगा, लेकिन जहां भी संभव हो और जिस भी प्रारूप में संभव हो, मैं प्रधान मंत्री मोदी और भाजपा के दृष्टिकोण और काम का समर्थन करना जारी रखूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं केवल व्यवस्था छोड़ रहा हूं, व्यक्ति या विचार नहीं।”

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शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूनावाला ने कहा कि उन्होंने आर्थिक और व्यक्तिगत मजबूरियों की वजह से इस्तीफा दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी में जाने की संभावनाओं को उन्होंने खारिज कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…