West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित धमकियों और डराने-धमकाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों बाद हुई है।

मोल्ला ने दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के पूर्व एसडीपीओ मिथुन कुमार डे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दक्षिण 24 परगना के मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। मोल्ला को हालिया चुनावों में पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह शमीम अहमद मोल्ला को टिकट दिया गया, जो वर्तमान विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायकों में से एक हैं।

मोल्ला ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डे स्थानीय TMC नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के खिलाफ “अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई” करते थे, जो अभिषेक बनर्जी के पार्टी चलाने के तानाशाही तरीके को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।”

मैं भयभीत था इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं की- मोल्ला

मोल्ला ने दावा किया कि उन्हें पहले अपनी ही पार्टी द्वारा हमलों और उत्पीड़न का डर था और उन्होंने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मोल्ला ने कहा, “मैं भयभीत था, इसलिए मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं मेरे ही पार्टी कार्यकर्ता मुझ पर हमला न कर दें और मुझे परेशान न करें। लेकिन अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं क्योंकि मुझे नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर पूरा भरोसा है।”

टीएमसी कार्यकर्ता को मिथुन कुमार डे ने बुरी तरह से पीटा

मोल्ला ने आरोप लगाया, “टीएमसी कार्यकर्ता को मिथुन कुमार डे ने बुरी तरह पीटा। उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तत्कालीन विधायक के रूप में मैंने इसका विरोध किया। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय, डे ने मुझे डांटा और लाठी लेकर मेरी ओर दौड़े। मैंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को इस बारे में बताया। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।” चुनाव आयोग ने इससे पहले डे को चुनाव संबंधी किसी भी कार्य से प्रतिबंधित कर दिया था।

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पढ़ें पूरी खबर…