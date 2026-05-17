दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट की।

अभिनेता ने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर वो हैरान थे। उन्होंने कहा कि वे अब राजनीति में सक्रिय नहीं हैं और कई वर्षों से इससे दूर हैं। रजनीकांत ने यह भी बताया कि उनके और विजय के बीच उम्र का 28 साल का अंतर है और विजय ने दो प्रमुख राजनीतिक दलों (DMK-AIADMK) के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाई है।

रजनीकांत ने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने कई दिन पहले ही राजनीति से दूरी बना ली है। विजय और मेरे बीच 28 साल का उम्र का अंतर है। यहां विजय ने दो प्रमुख पार्टियों के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाई है।

Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth says, "I was extremely shocked when I heard that Vijay had become the Chief Minister. I am not in politics; it has been many days since I stepped away from politics. There is a 28-year age difference between Vijay and me. Here, Vijay has… https://t.co/WUxYS8YUbK pic.twitter.com/dcr0lcGfiA — ANI (@ANI) May 17, 2026

अभिनेता ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके राजनीतिक रुख और स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात के बारे में बार-बार की जा रही आलोचनाओं का अगर जवाब नहीं दिया गया तो अंततः उन्हें सच मान लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव के संबंध में मेरे बारे में कई आलोचनाएं की जा रही हैं। अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, तो उन्हें सच मान लिया जाएगा।

रजनीकांत ने चुनाव परिणामों के बाद स्टालिन के साथ अपनी मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि उनका रिश्ता राजनीति से परे है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। मुझे दुख हुआ कि एमके स्टालिन कुलथुर से हार गए। रजनीकांत कोई घटिया या निम्न स्तर के व्यक्ति नहीं हैं जो बेवजह किसी और बात पर टिप्पणी करें।

रजनीकांत ने विजय के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में यह भी कहा गया कि मैंने हवाई अड्डे पर विजय को बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जीत के तुरंत बाद X (पहले ट्विटर) पर बधाई संदेश पोस्ट किया था। मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने राजनीति छोड़ दी है। जब मैं राजनीति में नहीं हूं, तो मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? जिसके भाग्य में जो लिखा है, वो होकर रहेगा, और जिसका नहीं लिखा है, वो नहीं होगा।

बता दें, रजनीकांत की यह टिप्पणियां चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु में चल रही गहन राजनीतिक चर्चाओं और राज्य में फिल्म जगत की हस्तियों और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलों के बीच आई हैं।

तमिलनाडु सरकार में विभागों का बंटवारा, CM विजय के पास रहेगी गृह और प्रशासन की कमान, देखें किसको क्या मिला?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। विजय ने गृह, पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण सहित कुछ सबसे शक्तिशाली विभागों को बरकरार रखा है, जबकि वरिष्ठ टीवीके नेता के.ए. सेंगोत्तैयान को वित्त मंत्रालय के साथ-साथ पेंशन और पेंशन भत्ते का प्रभार सौंपा गया है। पढ़ें पूरी खबर।

