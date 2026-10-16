सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विदाई के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन को उनके वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी वैष्णव से खूब प्रशंसा मिली। मुरुगन ने इस सप्ताह की शुरुआत में तमिलनाडु लौटने और वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने मंत्री पद और राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था।

मुरुगन की तारीफ करते हुए वैष्णव ने कहा कि भले ही वे मंत्रालय में उनके कनिष्ठ सहयोगी रहे हों, लेकिन संसद में वे उनसे डरते थे क्योंकि वे अंदर से बेहद सख्त थे, हालांकि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वैष्णव और मुरुगन ने तमिल में भी एक-दूसरे का अभिवादन किया, जिस पर उपस्थित लोगों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी।

एल. मुरुगन कौन हैं?

एल. मुरुगन का जन्म 29 मई 1977 को तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोनूर में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और पीएचडी भी की है।

मुरुगन 1997 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। आरएसएस में मुरुगन ने इसके अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम किया। 12 मार्च 2020 को मुरुगन को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। मुरुगन ने 7 जुलाई 2021 से 9 जून, 2024 तक भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।

इससे पहले, 2017 से 2020 तक, वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। मुरुगन 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके के ए. राजा से हार गए थे, लेकिन बाद में उन्हें राज्यसभा के रास्ते एनडीए की मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। नेता ने कम से कम 15 वर्षों तक वकालत की है और मद्रास हाई कोर्ट में भारत सरकार के स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया है।

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मुरुगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह बनाने तक का सफर उनके लिए बेहद खास रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव रहा है। अब वह फिर से जमीनी स्तर पर लौटकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…