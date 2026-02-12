Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, मामला दायर किया जाता है या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, तब भी वह किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में सच बोला है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने इसमें कहा, “नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। मेरे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने संसद में सच बोला है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो यह अलग बात है। देश सच को समझ सकता है। आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं किसानों के साथ खड़े हैं। हम इस अन्याय को होने नहीं देंगे।”

किसान भारत की नींव- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, “कल मैंने कहा था कि किसान भारत की नींव हैं। कांग्रेस और पूरे भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए संघर्ष किया था। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों और हमारी फूड सिक्योरिटी को धोखा दिया है। अमेरिका के साथ समझौता करके उन्होंने कपास, सोयाबीन, सेब और फल किसानों को बेच दिया है। सालों से विदेशी लोग भारत के कृषि बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यह एक सच्चाई है जिसे वे और मैं दोनों जानते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके गले में फंदा लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है।”

नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, “मक्का, कपास, सोयाबीन और फल तो बस शुरुआत हैं, नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों, अडानी और अंबानी जैसे लोगों और बाहरी ताकतों के लिए पूरे कृषि बाजार के दरवाजे खोल देंगे। भारतीय किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। वे अपने दोस्तों की मदद करते हैं। अमेरिकी किसानों के पास हजारों एकड़ खेत हैं, उन्हें सरकारी सब्सिडी मिलती है। हमारे किसानों के पास छोटे खेत हैं, उन्हें उचित सहायता नहीं मिलती। एमएसपी जैसी कोई चीज नहीं है और मशीनीकरण जैसी कोई बात नहीं है।”

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। गुरुवार को नोटिस देते हुए दुबे ने कांग्रेस नेता के “देश को अस्थिर करने वाले लगातार दुराचारों” की संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग की और गांधी को सांसद पद से निष्कासित करने के साथ-साथ जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…