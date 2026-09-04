Nirmala Yadav News: डॉ. निर्मला यादव को 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से व्हाट्सएप मैसेज मिला। इसमें उनसे बहुत ही कम समय में यह पुष्टि करने के लिए कहा गया कि क्या वह राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी का पद स्वीकार करेंगी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद की रिटायर्ड टीचर और पूर्व प्रधानाचार्य निर्मला यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया , “मैं एक पल के लिए हैरान रह गई।”

निर्मला यादव ने कहा कि मुझे संकेत दिया गया था कि मुझे ट्रस्ट में कोई भूमिका दी जा सकती है, लेकिन मैंने कभी ट्रस्टी बनने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं जिम्मेदारी स्वीकार करूंगी और मुझे जल्दी जवाब देने के लिए कहा गया था।

ट्रस्ट की एकमात्र महिला सदस्य

उसी शाम, उन्हें ट्रस्ट की पहली और एकमात्र महिला सदस्य के तौर पर घोषित किया गया। उन्होंने आगे कहा, “मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मैंने जीवन में लगभग सभी भूमिकाएं निभा ली हैं। फिर यह भगवान राम का आशीर्वाद बनकर आया।”

बुधवार को हुई बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला सीईओ नियुक्त किया। इसके अलावा तीन ट्रस्टी डॉ. यादव, वकील मदन मोहन पांडे और महेश भागचंदका को शामिल किया। ये तीनों उन पदों को भरेंगे जो पिछले साल बिमलेंद्र मोहन मिश्रा की मृत्यु और चंदा चोरी विवाद के मद्देनजर पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद खाली हो गए थे।

कौन हैं निर्मला यादव?

हिंदी में पीएचडी के साथ यादव ने कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में 25 साल बिताए। वह आरएसएस से जुड़े शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का भी हिस्सा थीं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन में उनका प्रशासनिक अनुभव ट्रस्ट के कामकाज में योगदान देने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा, “मेरा चयन महिला सशक्तिकरण को भी दिखाता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान महिलाओं के सुझावों और चिंताओं को ट्रस्ट के समक्ष उचित रूप से रखा जाए।”

यादव ने 1999 में शिकोहाबाद स्थित बीडीए कन्या महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे इसकी प्रिंसिपल बनीं और 2006 तक इस पद पर रहीं। 2006 से 2022 तक वे फिरोजाबाद स्थित महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं। वे 2022 में रिटायर्ड हुईं।

एबीआरएसएम के साथ उनका जुड़ाव भी 1999 से है, जब वे इसकी उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष बनीं। बाद में उन्होंने इसके राष्ट्रीय महिला विंग की उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया है। पिछले दो सालों से वह संगठन की अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के तौर पर काम कर रही थीं। उनके रिटायरमेंट के बाद, यादव राज्यपाल के नामित व्यक्ति के रूप में आगरा स्थित डॉ. भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परिषद में निर्वाचित हुईं।

शिकोहाबाद में एक परिवार में शादी करने से पहले उन्होंने बरेली और एटा जिलों में पढ़ाई की। उनके परिवार का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और व्यापक संघ संगठन से संबंध है। यादव ने बताया कि उनके ससुर आरएसएस से जुड़े थे, जबकि उनके दिवंगत पति आरएसएस और बीजेपी दोनों से जुड़े थे।

सूत्रों के अनुसार, उनके पति का परिवार उरावार (जमींदार) एस्टेट से जुड़ा हुआ है। इसके सदस्यों ने 1916 में शिकोहाबाद में एक कॉलेज की स्थापना की थी। इस संस्थान को आम तौर पर अहीर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बाद में बदलकर आदर्श कृष्ण पीजी कॉलेज कर दिया गया। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी कुछ समय के लिए वहां पढ़ाई की थी। यादव ने बताया कि इस कॉलेज की स्थापना उनके परदादा के ससुर ने की थी।

निर्मला यादव की एक बेटी है

उनकी एक बेटी है। उसकी शादी बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट से हुई है। उन्होंने आगे कहा, “मैंने अपने प्रशासन में हमेशा पारदर्शिता बनाए रखी है। मेरा मानना ​​है कि मुझे यह जिम्मेदारी मेरे पिछले अनुभव और संघर्षों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, और मैं इसे उसी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी।” उनकी नियुक्ति इसके पीछे छिपे प्रतीकात्मक महत्व के कारण राजनीतिक रूप से भी अहम है।

पहली बात तो यह है कि वह एक यादव महिला हैं जिन्हें राम मंदिर में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जो भाजपा की वैचारिक उपलब्धि का केंद्रबिंदु है। दूसरी बात, वह शिकोहाबाद से हैं, जो यादवों का एक प्रमुख गढ़ है और जहां दशकों से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान चलती रही है।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…