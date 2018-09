भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेकर लंदन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। वह उस दौरान जेटली से मामला सलटाना चाहते थे। बुधवार (12 सितंबर) को उन्होंने ये बातें ब्रिटेन के लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर कहीं। माल्या के मुताबिक, “भारत छोड़ने से पहले मैं वित्त मंत्री से मिला था। मेरे पास तब मामला रफा-दफा करने वाले कुछ कागजात भी थे, जिन पर बैंकों ने आपत्ति जताई थी।” हालांकि, जेटली ने शराब कारोबारी के इन दावों को गलत बताया है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, “माल्या का बयान पूरी तरह से गलत है। हमारी मुलाकात संसद में हुई थी। साल 2014 के बाद से मैंने उन्हें मिलने का वक्त ही नहीं दिया। ऐसे उनसे मेरे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।”

सुनें लंदन में कोर्ट के बाहर क्या बोले माल्या–

#WATCH "I met the Finance Minister before I left, repeated my offer to settle with the banks", says Vijay Mallya outside London's Westminster Magistrates' Court pic.twitter.com/5wvLYItPQf

— ANI (@ANI) September 12, 2018