आरजी कर रेप-मर्डर पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से राज्य सचिवालय में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनाव में हार को लेकर तंज कसा।

बता दें कि 8 और 9 अगस्त 2024 की दरम्यानी रात देबनाथ की 31 वर्षीय बेटी (ड्यूटी पर तैनात एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी रेजिडेंट डॉक्टर) के साथ सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार रूम में बलात्कार, यातना के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोप लगे थे कि घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट किए गए और मामले को दबाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।

रत्ना देबनाथ ने अपनी लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट में लिखा, ”आज मैं नवान्ना की 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हूं। उनका नाम शुभेंदु अधिकारी है। ईमानदारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। अन्याय के खिलाफ बस धैर्यपूर्वक लड़ते रहने की जरूरत होती है।”

उन्होंने आगे लिखा, ”आज ममता (बनर्जी) और मैं दोनों ही शोक में हैं। मैंने अपनी इकलौती बेटी खो दी है और खुद को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वहीं उन्होंने 14वीं मंजिल पर अपनी कुर्सी खो दी है।”

नवनिर्वाचित विधायक ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी ‘टीम’ को ‘इससे भी ज्यादा दुखद परिणाम’ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ”इंतजार कीजिए और देखिए।”

सीबीआई की SIT कर रही जांच

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह सीबीआई की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया ताकि अगस्त 2024 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के डिनर करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की घटनाओं की जांच की जा सके।

युवा डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने पश्चिम बंगाल समेत देशभर के डॉक्टर समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। रत्ना देबनाथ लगातार आरोप लगाती रही हैं कि इस अपराध में कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और सभी संदिग्ध जांच के दायरे में नहीं आए हैं।

उन्होंने और उनके पति ने इस मामले की जांच और हैंडलिंग को लेकर पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार और पुलिस की लगातार आलोचना की थी। हालिया चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने रत्ना देबनाथ पर ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी।

शुभेंदु अधिकारी ने आईपीएस अधिकारियों विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये सभी आरजी कर मामले के दौरान अहम पदों पर तैनात थे। जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है।