ऐसी जीवन साथी चाहूंगा जिसमें मेरी दादी व मां के गुण हों : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह शादी के लिए ऐसी लड़की चाहेंगे जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली-जुली हों।

राहुल गांधी। ( फोटो इंडियन एक्‍सप्रेस)।

