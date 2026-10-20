इस महीने की शुरुआत में, जब दिल्ली से जम्मू-कश्मीर लौटने पर कुछ बीजेपी नेताओं ने फहीम नजीर शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो एक सवाल उठा, आखिर यह कश्मीरी प्रदर्शनकारी और सरकार का मुखर समर्थक कौन है और नेता उससे मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे?

पांच साल पहले श्रीनगर के एक 29 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन ने तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए श्रीनगर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकला था, लेकिन उसे उधमपुर में हिरासत में ले लिया गया था। इस महीने वह फिर से दिल्ली में था और चर्चा में आ गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, मोदी के समर्थन में नारे लगाने पर उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।

फहीम के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई

आठ अक्टूबर को फहीम के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। उस समय उसने एक बैनर पकड़ा हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा गया था। इस मामले में एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई।

उसने बताया, “जब मैंने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सड़क के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछने के लिए उनकी ओर बढ़ा। मैं उनसे ईवीएम और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके बयानों के बारे में पूछना चाहता था। मैं बस इतना जानना चाहता था कि ईवीएम खराब कैसे हो सकती हैं, जबकि इन्हें 1989 में कांग्रेस सरकार ही लेकर आई थी और उसके बाद उनकी पार्टी ने दो बार सरकार भी बनाई।” उसने आगे कहा कि उसने राहुल गांधी को चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के सबूत पेश करने की चुनौती दी।

फहीम ने पीएम मोदी के प्रति समर्थन जताया

फहीम कई बार सार्वजनिक रूप से मोदी के प्रति अपना समर्थन जता चुका है। 2022 में, वह दिल्ली में एक बैनर लिए हुए था, जिसमें उसने पंजाब की कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। यह मामला फिरोजपुर में मोदी की यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक से जुड़ा था, जब किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था।

मोदी के लिए मार्च

फहीम पहली बार अगस्त 2021 में सुर्खियों में आए, जब उन्होंने मोदी से मिलने के लिए श्रीनगर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। उन्हें रास्ते में उधमपुर में हिरासत में लिया गया था। हालांकि, इस मार्च की कीमत व्यक्तिगत तौर पर चुकानी पड़ी। फहीम ने कहा, “तब से बहुत कुछ बदल गया है। पुलिस द्वारा मुझे श्रीनगर वापस लाए जाने और मेरी मां को मेरी हिरासत लेने के लिए कहने के बाद मेरी मां ने मुझे त्याग दिया।”

तब से उसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है और वह एक रिश्तेदार के साथ रह रहा है। अपने प्रयासों के बावजूद, वे अभी तक मोदी से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन उनका समर्थन अटूट बना हुआ है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में वह हासिल कर लिया है जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता 70 सालों में नहीं कर सके। कश्मीर में रक्तपात कम हुआ है और पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है। युवा किताबों और कंप्यूटरों की ओर मुड़ गए हैं और बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस कश्मीर में रक्तपात समाप्त करने और शांति बहाल करने के उनके कार्यों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने पिछले 70 सालों में अल्पसंख्यकों का दमन किया और निर्दोष लोगों की हत्या करवाई और उन पर राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों को फिर से गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

कथित हमले के बाद फहीम ने दावा किया कि वह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले थे। उन्होंने जम्मू में जम्मू और कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दोनों ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया।

फहीम ने बीजेपी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए कहा कि वह इससे पहले कभी बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले थे। कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता साजिद यूसुफ शाह ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, “हमें भी उनके बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही पता चला।”

रैना ने बताया कि उनकी मुलाकात फहीम से पहली बार बुधवार सुबह हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से सीधे उनके आवास पर आए थे। बीजेपी नेता ने कहा, “मुझसे मिलने के बाद जब वह रोने लगे तो मैंने उन्हें सांत्वना दी।” कांग्रेस पर कथित हमले को लेकर आलोचना करते हुए रैना ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कथित हमलावरों की तलाश कर रही है।

पने रिश्तेदारों के घर से बाहर नहीं निकला हूं- फहीम

फहीम का कहना है कि हमले के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा, “बुधवार को श्रीनगर लौटने के बाद से मैं डर के मारे अपने रिश्तेदारों के घर से बाहर नहीं निकला हूं।” उन्होंने आगे बताया कि वे सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक से संपर्क करेंगे।

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