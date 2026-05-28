West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी में चल रही उथल-पुथल काफी तेज हो गई है। इसी बीच, टीएमसी के सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार की तारीफ की है। सांसद ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने कहा, “अभी-अभी तक जो भी काम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने किए हैं, उससे आम जनता बहुत खुश हैं। सरकार सही रास्ते पर चल रही है और ऐसे ही रास्ते पर सरकार चलनी चाहिए। मैं शुभेंदु अधिकारी को बहुत पहले से जानता हूं। शुभेंदु अधिकारी बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत ही कम देखा है। सुबह से शाम तक नहीं सुबह से रात तक काम करते हैं। शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का आंदोलन सफल नहीं होता। बहुत दिनों के बाद बंगाल में ऐसा नेता सत्ता में आया है।”

लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए- टीएमसी सांसद

टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने आगे कहा, “वही जनता जिसने अप्रैल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में हमें 29 सीटों पर जीत दिलाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, जब आरजी कर की घटना घटी, तो हमें यह समझना चाहिए था, वही जनता जिसने हमें इतना जबरदस्त समर्थन दिया था, अब लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आई थी और रात भर जागती रही।”

#WATCH | Kolkata | TMC MP Sukhendu Sekhar Roy says, "Regarding the work undertaken so far by the new government under the leadership of Suvendu Adhikari, the steps the government has taken, the general public is currently very pleased. The government is moving in the right… pic.twitter.com/4wRTTvtkns — ANI (@ANI) May 28, 2026

सांसद ने कहा, “हमें इसके पीछे का संदेश समझना चाहिए था। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, अगर कोई राजनीतिक दल जनता की आवाज को अनसुना कर देता है, तो उसका पतन निश्चित है। हमारा पूरा प्रशासन आंदोलन के विवरणों को छुपाने और दबाने में ही लगा रहा। इसके ठीक विपरीत होना चाहिए था। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए था।”

आईपैक को लेकर क्या बोले टीएमसी सांसद

आईपैक को लेकर भी टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, “आईपैक को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आईपैक ने कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पैसा कमाया। क्या हमारी पार्टी के नेतृत्व को उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिन्होंने पैसे लेकर नामांकन मांगा? मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सभी ने पैसे दिए, पार्टी में अभी भी कई ईमानदार लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इन घृणित कृत्यों में लिप्त थे। सिर्फ आईपैक को दोष देना काफी नहीं होगा। गलती पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्तरों के नेताओं की है, पंचायत से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक, जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया।”

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टीएमसी सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने कहा, “जब आम जनता ने देखा कि 2,50,000 अर्धसैनिक बल विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात थे कि वे ठीक से मतदान कर सकें और उन्हें आश्वस्त किया गया कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, तो उनमें आत्मविश्वास और आत्म-विश्वास जागृत हुआ। हर कोई मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए आगे आया; किसी के भी होंठों पर शिकायत या झिझक का एक शब्द भी नहीं था।”

जनता के फैसले को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए- टीएमसी सांसद

सुखेन्दु शेखर रॉय ने कहा, “विपक्ष इस घटनाक्रम को समझने में विफल रहा। लोकतंत्र में, जनता के फैसले को हमेशा विनम्रता और आदर के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर कोई लूटपाट, धांधली या अन्य कदाचार के आरोप लगाता है, यह दावा करते हुए कि “ऐसा हुआ” या “वैसा हुआ”, तो कोई भी उन पर विश्वास करने या सुनने को तैयार नहीं होगा। लोगों के मन में केवल एक ही सवाल है, यह पार्टी कब तक टिकेगी? यह कब तक टिकेगी? अब सवाल यही है और बाकी सब पुरानी बातें हैं वही पुराना राग अलापने का कोई मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है।”

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पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार ने पार्टी के खिलाफ एक निराशा की एक नई लहर पैदा कर दी है। टीएमसी के कई नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा है। इस बार पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के संकटमोचक और कभी ममता बनर्जी के वफादार रहे पार्थ चटर्जी ने पार्टी प्रमुख और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तीखी आलोचना की है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…