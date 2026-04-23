West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के आने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे संकेत मिलता है कि टीएमसी चुनाव जीतने की स्थिति में है।

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के बो बाजार इलाके में एक रैली में कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली पर विजय हासिल करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, “लोगों की मानसिकता को समझने के बाद, आज तक हुए मतदान को देखते हुए, हम पहले से ही जीतने की स्थिति में हैं।”

केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने साधा निशाना

अपने भाषण में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य व्यक्तिगत सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि केंद्र में बीजेपी के शासन को समाप्त करना है। उन्होंने कहा, “मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूं।”

बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितनी वोटिंग हुई

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में गुरुवार शाम पांच बजे तक वोटिंग में बढ़ोतरी हुई है। बंगाल में 91.68% मतदान दर्ज किया गया है। दक्षिण दिनाजपुर ने असाधारण रूप से 93.12% के साथ राज्य में पहला नंबर हासिल किया, इसके बाद कूच बिहार 92.07%, बीरभूम 91.55%, मुर्शिदाबाद 91.36% और जलपाईगुड़ी 91.20% के साथ रहे। झारग्राम (90.53%) और पश्चिम मेदिनीपुर (90.70%) भी 90% की सीमा से ऊपर रहे, जबकि बांकुरा में 89.91% और मालदा में 89.56% मतदान दर्ज किया गया। दार्जिलिंग में तुलनात्मक रूप से कम मतदान होने के बावजूद, 86.49% का मजबूत मतदान दर्ज किया गया।

अगला चरण और आगे क्या होगा

पहले चरण के मतदान ने बाकी चुनाव का मिजाज तय कर दिया है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को निर्धारित है। पहले चरण में भारी मतदान को देखते हुए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से अगले चरण के मतदान से पहले अपने प्रचार अभियान को तेज करने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्या है हाल

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है, 90 फीसदी के करीब मतदान हुआ है। पिछले 15 सालों से राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है। 2011 में उन्होंने पहली बार सत्ता में आने के बाद बंगाल की जनता से कई वादे किए थे। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई हैं।

जनसत्ता अपनी स्पेशल सीरीज आंकड़े बोलते हैं के जरिए ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार के कामकाज का विश्लेषण कर रही है। जानने का प्रयास है कि 15 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, निवेश के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…