Ashutosh Ranka News: देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की शनिवार को 137वीं जयंती है। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने एक पोस्ट शेयर करते हुए पूर्व पीएम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री रहे हैं।

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “आज पंडित नेहरू की जयंती है। मुझे तिहाड़ जेल में रहने के दौरान पंडित नेहरू की आत्मकथा पढ़ने का विशेष अवसर मिला (इस किताब का आधा हिस्सा उनके जेल के समय के बारे में है)। पंडित जी आज भी भारत के सबसे महान दूरदर्शी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वह उन चुनिंदा लोगों में से थे, जो 20 साल आगे की सोच सकते थे और उसके लिए समाधान निकाल सकते थे।”

वे आधुनिक भारत के निर्माता थे- आशुतोष रांका

कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य आशुतोष रांका ने आगे कहा, “वे आधुनिक भारत के निर्माता थे, उन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे की नींव रखी। दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा करने के कारण, उनके अनुभवों ने स्वतंत्र भारत को आकार देने में बहुत मदद की। लेकिन जिस बात ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है, वह यह है कि तमाम विशेषाधिकारों के बावजूद, वे गांवों तक पहुंचे, आम लोगों के बारे में सोचा और बात की और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सच्ची चिंता की।”

Today is Pandit Nehru’s birth anniversary.



I had the distinct privilege of reading Pandit Nehru’s autobiography while in Tihar (half of the book is about his time in jail 😂).



Pandit ji remains one of the greatest visionaries of India till date. He was one of the few who could… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) November 14, 2026

भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना भी सुरक्षित रहता- आशुतोष रांका

आशुतोष रांका ने कहा, “अगर पंडित जी आज जीवित होते, तो मुझे यकीन है कि भारत न केवल नवाचार (innovation) और अत्याधुनिक शोध का वैश्विक केंद्र बन गया होता, बल्कि एक ऐसी जगह भी होता जहां जल, जंगल और जमीन का सम्मान किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना भी सुरक्षित रहता।”

पंडित नेहरू की आशुतोष रांका ने की तारीफ

आशुतोष रांका ने जवाहर लाल नेहरू की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, “पिछले कुछ वर्षों में, पंडित जी की विरासत को बदनाम करने की पुरज़ोर कोशिशें की गई हैं, लेकिन सच तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री रहे हैं। जन्मदिन मुबारक हो पंडित जी। यह देश आपकी सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा।”

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देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1989 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था। पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राजनीतिक दलों नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…