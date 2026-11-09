Sonia Gandhi News: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक को अपने परिवार और उनके अनुभवों का एक निजी वृत्तांत बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस किताब का मकसद कोई राजनीतिक बयान देना नहीं है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने यह किताब लिखने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के बारे में एक अधिक व्यक्तिगत समझ पेश करना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके परिवार के जीवन और उनके कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को हमेशा सही ढंग से नहीं दिखाया गया है।

अपने जीवन के बारे में खुलकर लिखना अकल्पनीय लगता था- सोनिया गांधी

अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन से पहले द हिंदू अखबार में लिखते हुए सोनिया गांधी ने कहा, “अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय, मैंने अपनी आंतरिक दुनिया को अपने तक ही सीमित रखा। दुख के कारण राजनीति में आने के बाद भी, मैंने अपनी निजता को जितना हो सका बचाए रखा। अपने जीवन के बारे में खुलकर लिखना तो लगभग अकल्पनीय लगता था। सार्वजनिक जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़ से पीछे हटने के बाद ही मैं अपनी कहानी को स्पष्ट रूप से देख पाई।”

This is not a political book, it’s a personal one.



Much has been written about my family, but rarely with real insight into who they were, their motivations, their struggles, their very human flaws. I wanted to portray them honestly, as people I knew and loved.



I write in the… pic.twitter.com/5GAiTqfd9m — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 8, 2026

सोनिया गांधी ने लिखा, “जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो एक बात हर जगह नजर आई, प्यार और उससे उपजी वफादारी। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जहां इटली के एक छोटे से शहर की 19 साल की एक युवती की मुलाकात एक युवा भारतीय छात्र से हुई। इसी सफर ने मुझे एक नए देश और एक नए परिवार तक पहुंचाया, मेरी सास के साथ एक गहरा रिश्ता कायम कराया और हमारे बच्चों के पालन-पोषण के सालों से होकर गुजरा।”

इसी सफर के दौरान मुझे उन असहनीय पलों का भी सामना करना पड़ा- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने आगे कहा, “इसी सफर के दौरान मुझे उन असहनीय पलों का भी सामना करना पड़ा, जब हिंसा के कारण मैंने पहले अपनी सास को और फिर अपने पति को खो दिया।” सोनिया गांधी ने कहा कि जो चीज उन्हें संबल देती रही, वह था अपने पति और भारत के प्रति उनका प्यार, वह देश जिसे उन्होंने अपना असली घर माना।

सोनिया गांधी ने बताया कि इसके साथ ही उनमें कर्तव्य की एक ऐसी प्रबल भावना भी थी, जो उन्हें सार्वजनिक जीवन की ओर ले गई, भले ही यह उनके अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था।

यह कोई राजनीतिक किताब नहीं है- सोनिया गांधी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, “यह कोई राजनीतिक किताब नहीं है। यह एक निजी किताब है। मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद ही कभी उनकी असलियत, उनके उद्देश्यों, उनके संघर्षों और उनकी मानवीय कमियों को गहराई से समझा गया हो। मैं उन्हें ईमानदारी से पेश करना चाहती थी, ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें मैं जानती थी और जिनसे प्यार करती थी।”

मैंने एक देश को बदलते हुए देखा- कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष

उन्होंने कहा, “मेरी यह भी इच्छा थी कि भारत में बिताए पांच दशकों से अधिक समय में मैंने जो कुछ देखा, उसे साझा करूं। मैंने एक देश को बदलते हुए देखा, पहले किनारे से और बाद में बिल्कुल केंद्र से।” सोनिया गांधी ने कहा, “यह किताब उस सफर और उस जगह के बारे में मेरा अपना अनुभव है, जिसे मैंने अपना घर माना।” बता दें कि हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर प्रकाशित सोनिया गांधी की यह किताब 10 नवंबर को भारत में जारी की जाएगी।

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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते वर्षों की दिवाली के जश्न की यादें साझा कीं। उन्होंने परिवार की परंपराओं, त्योहार के पकवानों और उन सजावटों को याद किया, जिनसे कभी गांधी निवास जगमगा उठता था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...