एक सोशल मीडिया कैंपेन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ खासी चर्चा में है। इसके छह दिन बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और वे अपने घर पर अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, “मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को कुछ हो क्योंकि यह मेरा फैसला है, उनका नहीं।”

दिपके इस वक्त बोस्टन में हैं। यहां पर वह दो साल पहले जनसंपर्क का कोर्स करने के लिए आए थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में रहता है। उन्होंने कहा, “मुझे और मेरे परिवार को, जो भारत में है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। मुझे अभी एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि वे मेरे घर के बाहर पहुंच गए हैं और मुझे शाम तक इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है।”

सीजेआई की टिप्पणी के बाद बनाया सोशल मीडिया पेज

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा “व्यवस्था पर हमला करने वालों” पर की गई टिप्पणी के जवाब में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का गठन किया गया। 15 मई को मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील को फटकार लगाई। उसने दिल्ली हाई कोर्ट को ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा देने के संबंध में निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि क्या इस दर्जे को पीछा करना या इसके लिए जोर लगाना उचित लगता है। उन्होंने कहा, “समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और क्या आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही इस पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ RTI कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।”

इन टिप्पणियों से काफी हंगामा मच गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने नकली और फर्जी डिग्रियों की मदद से बार (कानूनी पेशे) जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए, वे परजीवियों की तरह हैं। यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है।”

दिपके ने मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कॉकरोच के लिए एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की थी। इससे ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया। गुरुवार को भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली सूचनाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के निर्देश पर की गई।

दिपके ने कहा कि उनके परिवार को उनके फैसलों के परिणाम नहीं भुगतने चाहिए। उन्होंने कहा, “किसी के भी परिवार को सिर्फ अपनी राय व्यक्त करने के लिए इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए।”

वीजा के सवाल पर क्या बोले दिपके

अपने वीजा की स्थिति और अमेरिका में कितने समय तक रह सकते हैं, इस बारे में पूछे जाने पर दिपके ने कहा, “मेरे पास पूरा वीजा है। फिलहाल, मेरा वीजा मुझे जुलाई तक (अमेरिका में) रहने की अनुमति देता है। मुझे जुलाई तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे कभी न कभी भारत लौटना ही होगा, लोग कहेंगे, ‘वह खुद अमेरिका में बैठे हैं। वह हमसे क्या करने को कह रहे हैं?’”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई योजना है, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इस स्तर पर ऐसी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। मैं संबंधित लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे पास और विकल्प हों।”

Gen Z लोग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे- दिपके

दिपके ने कहा कि Gen Z लोग “मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जैसे, ‘पीछे मत हटो, अब तुमने कुछ शुरू कर दिया है।” जब उनसे उनकी “पार्टी” से जुड़ी योजनाओं और इसे रजिस्टर कराने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था, यह तो एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ था। लेकिन देखते हैं लोग क्या कहते हैं; हम सुझाव लेंगे, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक मोर्चे की तरह काम करेगा, जो एक दबाव समूह की तरह कार्य करेगा, फिलहाल मैंने यही सोचा है। आगे देखते हैं, जैसे-जैसे हम और लोगों से जुड़ेंगे।”

इससे पहले, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के X हैंडल पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी। अधिकारी ने कहा, “विशेष रूप से चिंता इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि इस अकाउंट की सामग्री युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही थी।”

दिपके ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, “इसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई घटनाओं (विद्रोहों) से तुलना करके बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अत्यंत लोकतांत्रिक लोग हैं और असहमति व्यक्त करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे, वह हमारे संविधान के अधिकार क्षेत्र में और अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। भारतीय पीढ़ी की तुलना दूसरों से करने की कोशिश भी न करें क्योंकि यहां की पीढ़ी अधिक शिक्षित है, वास्तव में, वर्तमान में देश चलाने वालों से भी अधिक शिक्षित है। यह एक राजनीतिक युवा मोर्चा होगा।”

आम आदमी पार्टी के साथ कर चुके काम

अमेरिका जाने से पहले दिपके ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ एक वॉलंटियर के तौर पर काम किया था। दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय से जुड़े थे और कोविड-19 महामारी के दौरान आप नेता के लिए कम्युनिकेशन का काम संभालते थे।

आम आदमी पार्टी (AAP) के एक अंदरूनी सूत्र ने दिपके को अंबेडकरवादी बताया, जो जातिगत हिंसा और तथाकथित उच्च जातियों के राजनीति और सरकारी संस्थानों में पद संभालने पर सवाल उठाते थे। आप के एक सूत्र ने कहा, “हममें से बहुत कम लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, क्योंकि AAP के साथ अपने अधिकांश जुड़ाव के दौरान वे पुणे से ही काम करते थे, लेकिन पार्टी हलकों में वे एक ‘स्टार प्रचारक’ के रूप में जाने जाते थे, जो पार्टी और उसके नेताओं, विशेष रूप से मनीष जी के प्रति समर्पित थे, जिनके लिए वे आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का काम संभालते थे।”

कॉकरोच Vs ऑगी की लड़ाई

इंटरनेट पर इन दिनों दो वर्चुअल पार्टियों के बीच राजनीतिक टकराव छाया हुआ है। एक पार्टी जो वायरल हो रही है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जबकि दूसरी पार्टी खुद को ऑगी जनता पार्टी (OJP) कहती है। कार्टून ‘ऑगी एंड द कॉकरोचेस’ से प्रेरित यह ऑनलाइन प्रतिद्वंद्विता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गई है और एक मीम आंदोलन बन गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…