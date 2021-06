कोरोना काल में देश में कई तरह के अंधविश्वास देखने को मिले हैं। कहीं कोरोना से मुक्ति पाने के लिए परियों का पानी पिलाने की वीडियो सामने आई है तो कहीं से झाड़ फूंक करने की वीडियो सामने आया है। इस बार आरएसएस की ओर से हवन यात्रा वीडियो सामने आया हैं। यह वीडिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बृज प्रान्त का है। जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं की ओर से हवन यात्रा निकाली गई है। इस हवन यात्रा की वीडियो को ट्रोलर्स की ओर से निशाना बनाया गया है। कई मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है।

@Pipalkoti रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं। सिर्फ यह पूछना कि क्या हवन का धुआं कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर या कृत्रिम ऑक्सीजन का अच्छा विकल्प हो सकता है।

@SSAzad11 का कहना है कि आज हम 21वीं षदी में जी रहे है मगर भारत के लोग अभी भी पाखण्ड को छोड़ने का तैयार नही है यदि हवन करने कोरोना खत्म हो जाएगा कोरोना वेक्सीन क्या जरूरत है देश का रुपया क्यों बर्बाद किया जा रहा है जबकि भारत मे आरएसएस की सरकार है सरकार देश के हर गाँव शहर हवन में करा कर कोरोना खत्म करादे।

@dharmendra0207 कहते हैं कि चलते फिरते हवन का जिक्र किसी ग्रंथ में हो तो बताएं,ये हवन की विधियों के खिलाफ है। ये आस्था नहीं प्रपंच का प्रदर्शन है और विज्ञान पे अंधविश्वास के कुत्सित हमले का प्रयास है।

मथुरा सांसद ने भी दिया हवन करने का संदेशः न्यूज 24 के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में हेमा मालिनी की ओर से अपने घर में सोफे पर बैठ कर हवन करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में हेमा मालिनी हवन की धूनी पूरे घर में दे रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो रोज सुबह पूजा करने के बाद हवन कर रही हैं। करीब एक साल से वो हवन कर रही हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से वो सुबह और शाम हवन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से घर का पूरा वातावरण शुद्घ हो जाता है। इसके धुएं से पूरे घर की शुद्घि हो जाती है।

उन्होंने वीडियो में आगे बताया कि इस स्मोक में घी है, इसमें नीम का पत्ता, राई नमक, लोभान भी है, इनके अलावा और भी काफी सामग्री है। इससे घर का वातावरण तो शुद्घ होता ही है, साथ ही बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसके रोज करने से घर में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी घर में ना आ सके। घर में पॉजिटिविटी रह सके। घर का माहौल पूरी तरह से शांत और शुद्घ रहता है। साथ ही उन्होंने देश के सभी लोगों से इसे करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और पूरा देश अलग-अलग तरीके से मना रहे हैं।

हेमा मालिनी ने ट्विटर हैडल पर पौधे लगाते हुए फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘विश्व पर्यावरण दिवस! हम अपने आस-पास की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं! आइए हम प्रगति के नाम पर बेवजह काटे गए सभी को बदलने के लिए पेड़ लगाएं। इसे एक सतत प्रक्रिया होने दें। आइए हाथ जोड़कर माहौल को साफ करने के प्रयास में अपने मन को क्षुद्र क्रोध और आक्रोश से मुक्त करें।’

World Environment Day! So much we can do to improve things around us! Let us plant trees to replace all the ones senselessly cut down in the name of progress. Let ths be a continuous process.Let us also rid our minds of petty anger &resentment in an effort to clear the ambience