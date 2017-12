मन की बात: पीएम मोदी ने किया अंजुम बशीर का जिक्र, KAS टॉपर बोले- मुझे यकीन ही नहीं हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अव्वल रहे छात्र अंजुम बशीर खान खट्टक का हालात से उबर कामयाब होने का जिक्र किया और उनकी कहानी को देश के युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद बताया। इस पर अंजुम ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। अंजुम ने समाचार एजेंसी एएनआइ से कहा- मैं उनका आभारी हूं। प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में जो कहा उससे मुझे समाज के लिए काम करने के लिए खूब प्रेरणा मिलती रहेगी। जब मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मेरा नाम लिया तो इस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ।

I am grateful to him. I will get huge inspiration from his statement to work for the development of society. I did not believe it when I was told that PM took my name in #MannKiBaat: Anjum Bashir Khan Khattak, Kashmir Administrative Services (KAS) topper pic.twitter.com/yIWCAHoQQQ

