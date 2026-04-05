पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप को दौर जारी है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी चीफ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “हिंदुस्तान में ममता बनर्जी के रहते हुए मैं भाजपा के करीब नहीं जा सकता क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ही भाजपा को लाई थी। भाजपा सरकार में वे मंत्री भी थी, ममता बनर्जी जब तक हैं तब तक भाजपा को बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ममता बनर्जी उनके साथ हैं। दोनों मिलकर लड़ते हैं।”

अधीर रंजन चौधरी तीन दशक बाद आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्य की राजनीति में लौट आए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता विपक्ष और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी अपने गृह क्षेत्र बहरामपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं।

अभी हाल ही में उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में जब अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया इस चुनाव में कांग्रेस के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल है? इस सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बहुत मुश्किल, क्योंकि सत्ता ममता बनर्जी के पास ही है। कांग्रेस की मदद से ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता संभाली। फिर उन्होंने किसी भी तरह कांग्रेस को खत्म करना शुरू कर दिया। समय के साथ बंगाल में सेक्युलर ताकतें कम होती गईं। राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर BJP ने खाली जगह भर दी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट धीरे-धीरे अपनी जमीन खोते गए।

वहीं, जब अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया कि इस बार बंगाल में मुसलमान कैसे वोट करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि राज्य का मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी सरकार से निराश हो रहा है। सिर्फ बंगाली प्रवासी का मुद्दा ही नहीं, वक्फ का मुद्दा भी है। ममता बनर्जी से मुसलमानों की उम्मीदें टूट गई हैं। एक और मुद्दा SIR का है। मुस्लिम ग्रुप हमेशा सोच-समझकर वोट करता है। जब भी उन्हें लगता है कि वोटों का बंटवारा BJP को जीत दिला सकता है, तो वे ममता बनर्जी के पक्ष में वोट देते हैं। हमारी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें लगता है कि हम (कुछ सीटों पर) जीत सकते हैं, तो वे हमें वोट देते हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा मतलब है कि मुस्लिम या तो TMC या कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितने जीतते हैं। ममता बनर्जी यह अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए 2021 में उन्होंने No NRC का कार्ड खेला। इस बार वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने दखल की वजह से No SIR का कार्ड खेल रही हैं। वह एक अच्छी ड्रामा करने वाली और धोखेबाज हैं। उन्होंने इतने सालों में मुस्लिम वोटरों को जीतने के लिए अपने सारे रिसोर्स खत्म कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम हमारी स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें राहुल गांधी पर बहुत भरोसा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुसलमानों को उन पर कितना भरोसा है। वे राहुल की लीडरशिप वाली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं।

अधीर रंजन ने सुनाई 1991 की कहानी

लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता विपक्ष और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी अपने गृह क्षेत्र बहरामपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पढ़ें पूरी खबर।

