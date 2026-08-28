के. अन्नामलाई ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) पर फिल्मों में कथित तौर पर आपत्तिजनक विषयों और दृश्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और नेता के. अन्नामलाई ने भारत में सेंसरशिप को और सख्त करने की मांग की है। उनका यह बयान निर्देशक गीतू मोहनदास की यश स्टारर फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। फिल्म में मर्दानगी, सेक्स और हिंसा दिखाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि अन्नामलाई ने अपने बयान में फिल्म का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि दर्शकों को लगातार ‘अत्यधिक हिंसा और महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने वाले चित्रण’ देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने CBFC से अपनी जिम्मेदारी प्रभावी तरीके से निभाने की मांग की। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं।

CBFC की गाइडलाइंस और सख्त करने की मांग

गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अन्नामलाई ने कहा कि सेंसर बोर्ड को फिल्मों के सर्टिफिकेट को लेकर और सख्त होना चाहिए।

उन्होंने कहा, ”सेंसर बोर्ड को और सख्त होना चाहिए। जब हम अमेरिका या यूरोपीय देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां सेंसर बोर्ड कितने सख्त हैं। लेकिन भारत में हम कई ऐसे दृश्य देखते हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। इनमें 16, 18 या 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए तय मानकों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए कुछ फिल्मों पर पूरी तरह सेंसर लगाया जाना चाहिए।”

हालांकि उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उनका मतलब फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं है। अन्नामलाई ने कहा कि फिल्मों को बैन करने के बजाय उनकी उचित तरीके से सेंसरिंग की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ”मैं यह नहीं कह रहा कि फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन उनकी सही तरीके से सेंसरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा सिनेमाघरों को भी यह सख्ती से लागू करना चाहिए कि कौन सी उम्र के लोग कौन सी फिल्म देख सकते हैं। कई फिल्मों को उम्र के हिसाब से प्रमाणपत्र मिलने के बावजूद सिनेमाघर इन नियमों को लागू नहीं करते और सभी को अंदर जाने देते हैं। केवल मॉल में मौजूद सिनेमाघर ही इन नियमों को ठीक से लागू करते हैं।”

‘बड़े स्टार के होने से नियम नहीं बदलने चाहिए’

अन्नामलाई ने कहा कि फिल्मों के सर्टिफिकेशन में कलाकार की लोकप्रियता को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CBFC को यह तय करना चाहिए कि किसी फिल्म में कौन से दृश्य दिखाए जा सकते हैं और कौन से नहीं।

उन्होंने कहा, ”कुछ फिल्मों ने छात्र समुदाय पर गलत असर डाला है। आपको सेंसर मार्किंग का सही तरीके से पालन करना चाहिए। भले ही किसी फिल्म में कोई बड़ा स्टार काम कर रहा हो, CBFC को तय करना चाहिए कि कौन से दृश्य दिखाए जाएं और किन दृश्यों की अनुमति ना दी जाए। लेकिन हाल की कुछ फिल्में निश्चित रूप से हमें खुशी नहीं देतीं।”

उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ समाज महिलाओं के सशक्तिकरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दों पर आवाज उठाता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्मों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किया जाता है।

अन्नामलाई ने कहा, ”एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण, बलात्कार के मामलों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ एक फिल्म में महिला को अश्लील तरीके से सेक्स ट्रॉफी की तरह दिखाया जाता है। दो-तीन दिन पहले रिलीज हुई एक फिल्म में दिखाया गया है कि ‘मैं पत्नी रख सकता हूं और फिर एक प्रेमिका भी।’ हम कुछ भी कहें, सिनेमा एक बेहद शक्तिशाली माध्यम है। इसमें कई गलत दृश्य दिखाए गए हैं।”

गौर करने वाली बात है कि अन्नामलाई ने इसी साल जून में बीजेपी छोड़ दी थी।

यश की फिल्म है ‘टॉक्सिक’

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘टॉक्सिक’ में यश मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और सुदेव नायर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी राजीव रवि ने की है। संगीत रवि बसरूर, विशाल मिश्रा और तनिष्क बागची ने दिया है। प्रोडक्शन डिजाइन टीपी आबिद का है जबकि एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने की है। फिल्म के एक्शन की जिम्मेदारी जे.जे. पेरी, अनबरीव, केचा खम्फाकडी और अमृत सिंह ने संभाली है।

फिल्म की समीक्षा करते हुए SCREEN की शु्भ्रा गुप्ता ने लिखा कि फिल्म की कमान गीतू मोहनदास के हाथ में होने के बावजूद यह आखिरकार और पूरी तरह ‘रॉकिंग स्टार यश की फिल्म’ बनकर रह जाती है जिसमें लगातार आंखों को थका देने वाली हिंसा देखने को मिलती है।