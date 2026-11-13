पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पुरुलिया और बांकुरा में उद्योगों के विकास (Develop Industries) की परियोजनाओं की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जंगलमहल इलाके में औद्योगिकीकरण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाएगा। जंगलमहल पश्चिम बंगाल का दक्षिण-पश्चिमी वन क्षेत्र है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा बांकुरा के रायपुर में बिरसा मुंडा मेमोरियल कॉलेज में बंदना परब समारोह में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए की। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के करीब छह महीने में यह उनका इस आदिवासी जिले का चौथा दौरा था।

शुभेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से जमीन खरीदेगी जो अपनी मर्जी से इसे बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह पक्का करना है कि जंगलमहल इलाके के युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए बांकुरा और पुरुलिया में उचित दाम पर जमीन खरीदेगा।

अधिकारी ने कुर्मी समुदाय के नेता अजीत महतो को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी को भी किसी पहाड़ या जंगल पर हाथ नहीं डालने देंगे। नदियों, पानी और जंगलों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति हमारी मां है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं… हम यहां सरकारी जमीन पर पर्यावरण के अनुकूल इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी तरह से प्रदूषित न हो।

आदिवासी आबादी का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि ये जंगलमहल के असली रहने वाले हैं। उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आज मैं आपके पास एक रिश्तेदार के तौर पर आया हूं। मैं किसी को भी पहाड़ों और जंगलों में दखल नहीं देने दूंगा। यहां के आदिवासी और असली रहने वाले लोग नेचर की पूजा करते हैं। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं यह साफ़-साफ़ कह रहा हूं… सरकार आप सभी से सलाह करके तय करेगी कि हम इस मकसद के लिए जमीन कैसे लेंगे।

अधिकारी ने कहा कि वह 15 नवंबर को पुरुलिया में आदिवासी समुदायों के साथ जमीन के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहां सभी सामाजिक संगठनों को एक छत के नीचे लाऊंगा। मैं बाउरी, बागड़ी, कुर्मी और राजबंशी समुदायों के संगठनों के साथ चर्चा करूंगा ताकि यह तय किया जा सके कि चीजें कैसे की जा सकती हैं। मैं (उनके साथ) जमीन के मुद्दों पर चर्चा करूंगा। पिछली सरकार ने हर तरह के बंटवारे किए- बाउरी बनाम बागड़ी, कुर्मी बनाम महतो। बंटवारे और तुष्टिकरण की वह राजनीति अब नहीं चलेगी।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी को विकास के एक फ्रेमवर्क के तहत लाया जाएगा। यह सरकार न मेरी है, न BJP की।यह आपकी सरकार है। आपके अधिकार हैं, और आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। सीएम शुभेंदु के 15 और 21 नवंबर को झारग्राम जिले के सिल्दा और बेलपहाड़ी जाने की भी उम्मीद है।

नौकरियां, आदिवासी यूनिवर्सिटी और भी बहुत कुछ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलमहल में बाकी डेवलपमेंट का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि झारग्राम के साथ-साथ बांकुरा में भी एक आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने जमीन का निरीक्षण कर लिया है।

पिछली TMC सरकार की आलोचना करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिमांचल उन्नयन परिषद ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 6 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि इन कुछ महीनों में ही नई सरकार उसी बजट से 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांकुरा में दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी अलॉटमेंट 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल और लेफ्ट सरकारों ने इस इलाके को नजरअंदाज किया। उन्होंने दावा किया कि जंगलमहल के आदिवासी और लोकल समुदायों को पहले कई फायदों से वंचित रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बांकुरा में 18 लाख से ज्यादा लोग पहले ही आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आ चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि जिले में हाउसिंग स्कीम के तहत 2,95,082 और घर बनाए जाएंगे, जिसके लिए फंड की दूसरी किस्त शुक्रवार को 7 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी को जारी की जाएगी।

गैर-कानूनी माइनिंग के बारे में बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग जारी नहीं रहने दी जाएगी। खदानों को रेगुलेशन के तहत लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि रेत की कीमत न बढ़े।

मुख्यमंत्री ने नौकरियों के बारे में भी भरोसा दिया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस फोर्स में 11,000 नौकरियां पहले ही बन चुकी हैं और एक साल के अंदर एक लाख नौकरियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। अपना भाषण खत्म करते हुए अधिकारी ने कहा कि मैं आपका दोस्त हूं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जंगलमहल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।

‘कॉकरोचों को पनपने ना दें’, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की लोगों से पीएम मोदी के साथ खड़े रहने की अपील

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की अपील की। उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) पर निशाना साधते हुए ‘दिमागी नक्सल’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अधिकारी का यह बयान एक दिन पहले दिए गए उनके उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इन समूहों के फैलाव की तुलना कीड़े-मकौड़ों और कोरोना वायरस से की थी। पढ़ें पूरी खबर।