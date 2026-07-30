नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसी दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है।

शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “यह विपक्ष का मामला नहीं है। सरकार को देश की भावनाओं को समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री जिम्मेदार हैं।”

संजय राउत ने आगे कहा, “जंतर-मंतर पर क्या हुआ? वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। पूरा रिकॉर्ड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उपलब्ध है। हमने जलियांवाला बाग में जनरल डायर को देखा है, ये जनरल कायर हैं। पीछे से गोलियां चलाते हैं।”

VIDEO | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut (@rautsanjay61) says, "This is not about the Opposition. The government must understand the sentiments of the country. First of all, I would say that Amit Shah should resign. Pulwama happened, 40 jawans were killed… Who is… pic.twitter.com/YkeAMZK5fL — Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026

लापता गृह मंत्री फिल्म बनाऊं- संजय राउत

संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, “एक सिनेमा आया थी बीच में लापता लेडीज। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक फिल्म बनाऊं लापता गृह मंत्री। दस साल से दिल्ली में हैं गृह मंत्री, लोगों को ईडी और सीबीआई की धमकी देते रहे। लेकिन जंतर-मंतर पर इतना बड़ा कांड हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर आपके ऊपर कुछ बोल रहे हैं और आप लापता हैं। तो ये लापता होने का राज क्या है।”

राहुल गांधी ने अमित शाह पर लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश दिया था। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। यहां क्लिक कर पढ़ें राहुल गांधी का पूरा बयान…

राहुल गांधी के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी गोलीबारी के आरोपों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “सवाल यह पूछा जा रहा है कि आपने गोली क्यों चलाई? हमें उनके धोती पहनने के तरीके के बारे में नहीं जानना है; देश यह जानना चाहता है कि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और लाठियों के इस्तेमाल को क्यों अधिकृत किया।”