पुणे पुलिस ने सोमवार को अमित ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसके बाद अमित ठाकरे ने कहा कि पुणे के एक सरकारी कॉलेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटवाने पर उन्हें गर्व है।

बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने छात्रों से संवाद और पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत शिवाजीनगर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से दफ्तर की दीवार पर लगी प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने को कहा।

अमित ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, ”हां, मैंने प्रधानमंत्री की वह तस्वीर हटवा दी जो छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीरों के ठीक बगल में लगी हुई थी।”

उन्होंने आगे कहा, ”मेरे खिलाफ दर्ज पहला मामला छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए था और आज मेरे खिलाफ दर्ज दूसरा मामला महान दूरदर्शी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सम्मान के लिए है। मुझे इन दोनों मामलों पर बेहद गर्व है।”

बीजेपी ने की FIR दर्ज कराने की मांग

भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा की और अमित ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बन ने कहा, ”अमित ठाकरे ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है… उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।”

शिवसेना (UBT) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा, ”बीजेपी को हर जगह सांप दिखने का भ्रम पालकर जमीन पर सिर पटकना बंद करना चाहिए…अमित ठाकरे ने यह नहीं कहा कि पीएम मोदी की तस्वीर वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनका रुख यह है कि पीएम मोदी की तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में नहीं लगाई जानी चाहिए।”

अमित ठाकरे पर कौन-कौन सी धाराएं

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के डॉ. राजेंद्र पाटिल ने चतुःश्रृंगी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक, अमित ठाकरे और MNS के 25 अन्य कार्यकर्ता दोपहर करीब 12:30 बजे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के परिसर में कथित तौर पर इकट्ठा हुए।

इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर का फ्रेम उतार दिया। इसके अलावा कॉलेज के कर्मचारियों को धमकाने और मौके पर हंगामा करने के भी आरोप हैं।

पुलिस ने MNS कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण), 189(1) (गैरकानूनी जमावड़ा), 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में कॉलेज प्रशासन ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को उसी जगह फिर से लगा दिया।

7.8% की रफ्तार से दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी बोले- भारत फिर खिला

भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘हर्क्यूलियन फीट’ यानी बेहद बड़ी उपलब्धि बताया।