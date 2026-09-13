Nitin Gadkari News: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को मुंबई के भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए। वर्ली से कार्यक्रम स्थल तक जाने में गडकरी को पूरे एक घंटे की देरी हुई। हालांकि, स्थिति पर गुस्सा जाहिर करने के बजाय, उन्होंने साफ तौर पर माना कि यह मेरी अपनी पिछली गलतियों का नतीजा है। इसके बाद वहां पर मौजूद लोग हंस पड़े।

गडकरी ने मुंबई में आयोजित ‘इंडो-अमेरिकन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स’ में कहा, “आज इस कार्यक्रम में पहुंचने में मुझे एक घंटे की देरी हुई क्योंकि वर्ली से निकलने के बाद मैं ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन सच कहूं तो, मैं अपनी ही गलती की कीमत चुका रहा हूं। 1995 और 2000 के बीच, महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के तौर पर, मुझे 55 फ्लाईओवर, बांद्रा-वर्ली सी लिंक और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बनाने का मौका मिला था। हालांकि, आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, वह उस समय मौजूद नहीं थी।”

📍Mumbai | Addressing 22nd Indo-American Corporate Excellence Awards 2026https://t.co/CqXnCrlmig — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 11, 2026

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “पिछले कुछ दशकों में गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। नतीजतन, पुरानी टेक्नोलॉजी से बने ये पुल अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को सलाह दी है कि पारंपरिक डिजाइनों पर निर्भर रहने के बजाय, पुराने फ्लाईओवर की जगह आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नए फ्लाईओवर बनाए जाएं।”

पुणे के लिए 50000 करोड़ की मल्टी-लेवल योजना

गडकरी ने शहरी ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा, “पुणे के लिए 50000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। इसके लिए मलेशिया से खास टेक्नोलॉजी मंगाई गई है। यह टेक्नोलॉजी एक ही पिलर सेट पर मल्टी-लेवल फ्लाईओवर बनाने में मदद करती है।”

भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “कुछ लोग समस्याओं को अवसरों में बदल देते हैं, जबकि दूसरे अवसरों को समस्याओं में बदल देते हैं। हमें चुनौतियों को अपनाना चाहिए। भारत में अपार क्षमता है, जबकि अमेरिका के पास संसाधन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। इन दोनों को मिलाकर हम दुनिया के लिए ‘विन-विन’ (दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद) स्थिति बना सकते हैं।”

ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई क्रांति पर प्रकाश डालते हुए गडकरी ने कहा, “भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने का मुकाम हासिल किया है। अब, भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन हैं।”

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। बुधवार को उन्होंने कहा कि हाईवे का काम लंबे समय से अटका हुआ है और ठेकेदारों की नाकामी के कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…