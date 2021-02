कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ अलग ही मूड़ में हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल का कहना है कि रात में जब वह सोने जाते हैं तो उन्हें 30 सेकंड के भीतर नींद आ जाती है, क्‍योंकि उन्हें मोदी का डर नहीं है और वह भ्रष्‍ट नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि भ्रष्‍ट न होना उन्हें बहादुर बनाता है और सच बोलने की हिम्मत देता है। वह भ्रष्‍ट नहीं हैं इसलिए पीएम और बीजेपी के अन्य नेता उन पर दिन में 24 घंटों निशाना साधते रहते हैं।

राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को पता है कि वह भ्रष्‍ट हैं और उनका सामना एक ईमानदार आदमी से हो रहा है। उन्‍होंने कहा, ‘पीएम मुझे डरा नहीं सकते। इसकी एक ही वजह है। उनका कहना था कि वह भ्रष्‍ट नहीं हैं, इसलिए उनके सामने सच बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि राहुल गांधी अभी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वहां 6 अप्रैल को असेंबली का चुनाव होना है। इस दौरान वह जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे राहुल ने कहा कि ईमानदारी उन्‍हें एक मजबूत इंसान बनाती है। बीते दिन वह Tirunelveli में एक रैली में बोल रहे थे।



तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ई. पलानीस्‍वामी पर तीखे वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह ‘बेईमान’ हैं और तमिलनाडु के लोग बेहतर नेतृत्व के हकदार हैं। उन्‍होंने कहा, ‘तमिलनाडु के सीएम रातों को सो नहीं पाते, क्‍योंकि वह बेईमान हैं। वह खुद ईमानदार नहीं हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी को लगता है कि वह तमिलाडु के लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्‍योंकि यहां के सीएम भ्रष्‍ट हैं।



कांग्रेस नेता ने इस दौरान राज्‍य में छोटे व मझोले उद्यमों का मसला भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने तमिलाडु में श्रमिकों और किसानों को मदद नहीं दी। उनका कहना था कि मोदी के साथ राज्य सरकार के उदासीन रवैये के चलते मेड इन तमिलनाडु का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। ध्यान रहे कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने चीन के मसले को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। किसानों के मसले पर भी वह हमलावर हैं।

I fall asleep at night in 30 seconds as I'm not afraid of Mr Modi. How long does Tamil Nadu CM take?He can't sleep at night as he isn't honest.Since he's dishonest he can't stand up against Mr Modi who thinks he can control people of TN because CM is corrupt:Rahul Gandhi,Congress pic.twitter.com/BnOWrsSFYU

— ANI (@ANI) February 27, 2021