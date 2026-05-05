राघव चड्ढा ने मंगलवार (5 मई 2026) को दावा किया कि वह पंजाब सरकार के ‘अगले टारगेट’ हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद राघव ने यह बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए सात सांसदों के खिलाफ कथित ‘बदले की राजनीति’ का मुद्दा उठाया।

राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चड्ढा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए सातों पूर्व AAP सांसदों को धमकाया जा रहा है। चड्ढा ने यह भी कहा कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और इसे रोकना जरूरी है। उनके मुताबिक, उन्होंने राष्ट्रपति को पूरे मामले से अवगत कराया है और संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग की है।

‘आप कर रही प्रतिशोध की राजनीति’

राघव ने कहा, ”आम आदमी पार्टी जो सुबह से शाम तक पानी पी-पी कर पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आ रही है, वो पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, उन सांसदों के खिलाफ (जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना रिश्ता-नाता तोड़ लिया है) बहुत खतरनाक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है।”

राघव ने आगे कहा, ”हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा। भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और उसके बाद से हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के लोगों ने देशद्रोही लिखा। फिर पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पर पथराव हुआ और उनकी मां व बहनों के बारे में ना जाने क्या-क्या बातें उनके जालंधर स्थित निवास पर की।”

‘बदले की कार्रवाई खतरनाक खेल’

उसके बाद हमारे साथी पद्मश्री राजिंदर गुप्ता जी जो पंजाब के मालवा में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और जिसकी वजह से करीब 30 हजार लोगों के घर का चूल्हा जलता है। उसे बंद करने के लिए पंजाब सरकार ने पहले पानी का कनेक्शन काट दिया, पॉल्यूशन बोर्ड ने छापा मारा और फैक्ट्री को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद और आईआईटी के प्रोफसर संदीप पाठक के खिलाफ दो झूठी और गलत दो एफआईआर दर्ज कर दीं। आम आदमी पार्टी इनकी तारीफ करते नहीं थकती थी। मीडिया के जरिए यह फैलाया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जब तक थे आज्ञाकारी, तभी तक थे संस्कारी

साथ छोड़ते ही बता दिया ‘भ्रष्टाचारी?’

जो लूट-खसोट को बताता हो ‘कट्टर ईमानदारी’

आख़िर कोई कैसे निभाता उनसे यारी?



Today AAP has become a toxic outfit behaving like an obsessed, jilted ex that simply cannot move on.



Our media briefing after… pic.twitter.com/vmipbkwRJs — Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 5, 2026

सीधेतौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, पॉल्यूशन बोर्ड का सहारा लेकर बदले की जो कार्रवाई कर रहे हैं यह खतरनाक खेल है। इसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए और इन्हें बंद करिए।

‘पंजाब में आप के पास सिर्फ कुछ महीने बचे’

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने AAP के सात पूर्व राज्यसभा सांसदों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और पंजाब सरकार के अधिकारियों को आगाह किया है क्योंकि मौजूदा राज्य सरकार के पास सत्ता में अब केवल कुछ ही समय बचा है।

उन्होंने कहा, ”हमने राष्ट्रपति को बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और दुरुपयोग कर रही है। राष्ट्रपति ने हमें सुरक्षा और संविधान की रक्षा का आश्वासन दिया है। मैं पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहें क्योंकि AAP सरकार के पास अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं। आज हमने राष्ट्रपति को यह भी बताया कि किस तरह पंजाब सरकार AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए सांसदों के खिलाफ खतरनाक बदले की राजनीति के लिए राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है।”

‘अगला टारगेट मैं हूं’

सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम सब लोग आपके साथ थे, तब तक हम बहुत अच्छे थे, संस्कारी और आज्ञाकारी थे। जैसे ही हमने आपका साथ छोड़ा, वैसे ही हम सब लोग गलत हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक, उन लोगों का अगला टारगेट मैं हूं और मेरे ऊपर अगली कार्रवाई होने जा रही है। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग मेरे ऊपर बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। इन लोगों ने हम सबकी छवि को खराब करने का भी हरसंभव प्रयास किया।

उन्होंने कहा, ”हमने संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों के आधार पर AAP छोड़ने का फैसला किया है। AAP हम पर फर्जी FIR दर्ज कराकर डराने की कोशिश कर रही है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे… हम देश के हित में काम कर रहे हैं।”

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत कर बीजेपी जॉइन की। उन्होंने कहा कि वह फर्जी FIR से नहीं डरते। यह बयान पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो FIR के संदर्भ में दिया गया।

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राघव चड्ढा समेत 7 आप सांसदों के बीजेपी में विलय होने के मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार (5 मई 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली कि वे पार्टी का विलय कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…