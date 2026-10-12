केरल में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में संभावित संकट को टाल दिया है। पूर्व डीजीपी और पार्षद आर. श्रीलेखा ने कहा है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, जबकि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।

महापौर वी.वी. राजेश को अपना त्यागपत्र सौंपने के एक हफ्ते बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए श्रीलेखा ने लिखा, “मैं मोदी भक्त हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। मैं गर्व के साथ पार्षद बनी रहूंगी। मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रही हूं।” उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद की अटकलों का जिक्र करते हुए कहा, “जब मैं पिछले हफ्ते अस्पताल में थी, तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे मुलाकात की और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने राष्ट्रीय महिला पैनल की अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देखा है।”

श्रीलेखा बीजेपी में हुई थी शामिल

केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, श्रीलेखा दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और बाद में इसकी राज्य उपाध्यक्ष बनीं। ऐसा माना जा रहा है कि मेयर पद की दौड़ में राजेश से हारने के बाद से वह जनवरी से ही रूठी हुई हैं।

पार्षद पद से इस्तीफा देने के उनके फैसले ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। बीजेपी 101 सदस्यों वाली इस नगर निकाय में 51 पार्षदों (जिनमें एक निर्दलीय भी शामिल है) के साथ सत्ता में है। अगर श्रीलेखा इस्तीफा देने पर अड़ी रहतीं, तो बीजेपी की संख्या घटकर 49 रह जाती।

बीजेपी ने जीत का मनाया था जश्न

बीजेपी ने पिछले साल दिसंबर में सीपीआईएम के 45 साल पुराने शासन को खत्म करते हुए नगर निगम पर कब्जा किया था। पार्टी ने पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया था और राष्ट्रीय नेताओं ने इस उपलब्धि को केरल में बीजेपी के शासन की ओर एक अहम कदम बताया था। चुनाव के बाद श्रीलेखा ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने महापौर बनने की उम्मीद से चुनाव लड़ा था। उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था।

इस साल जनवरी में मीडिया से बात करते हुए श्रीलेखा ने कहा, “मैं चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक थी, लेकिन महापौर बनाए जाने के आश्वासन के बाद मैंने सहमति दे दी। नेतृत्व ने कहा कि मैं नगर निगम चुनावों में पार्टी का चेहरा हूं और मुझे टीवी चैनलों के सामने इसी तरह पेश किया गया। हालांकि, आखिरी समय में किसी कारणवश हालात बदल गए।”

श्रीलेखा ने कहा, “मैं नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करती हूं और इस पर बहस नहीं करने वाली हूं। मैं इस फैसले के विरोध में वॉकआउट नहीं कर सकती। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। इसलिए, मैंने पांच साल के लिए पार्षद के रूप में बने रहने का फैसला किया है। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी।” इसके बाद श्रीलेखा ने वट्टियूरकावु से विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां कांग्रेस उम्मीदवार के. मुरलीधरन विजयी हुए। श्रीलेखा सीपीआईएम उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रहीं।

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सस्थामंगलम डिवीजन से निर्णायक जीत हासिल करने वाली आर श्रीलेखा तिरुवनंतपुरम की मूल निवासी हैं। श्रीलेखा ने 16 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। कॉटन हिल स्कूल में गायन, नाटक, एनसीसी और एनएसएस में श्रीलेखा एक प्रतिभाशाली छात्रा थीं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम वुमेंस कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। साथ ही उन्होंने फिर इग्नू से एमबीए किया। उन्होंने सबसे पहले विद्याधिराज कॉलेज में अध्यापन का काम शुरू किया। इसके बाद, उन्होंने रिजर्व बैंक में कार्यरत रहते हुए सिविल सेवा में एंट्री ली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…