भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शनिवार को एक इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निराश हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के उलट पीएम मोदी 12 साल तक पद पर रहने के बावजूद अभी तक तानाशाह नहीं बन पाए हैं।
शहजाद पूनावाला ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी तरह निराश हूं। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है। उनको ठीक से तानाशाह बनना नहीं आ रहा है। वो तानाशाह बनने के बजाय एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने उनको गाली दी है, उनको और संवैधानिक पदों को और उनकी माता जी को वो आकर कहते हैं कि शरारती बच्चे हैं, माफ कर देते हैं। समाज और पुलिस से कहते हैं कि माफ कर दो।”
पूनावाला ने राहुल गांधी पर बोला हमला
बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने आगे कहा, “दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज और नेहरू जी के वंशज हैं। असली डिक्टेरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए। केरल में तीन इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया, तो उन पर केस दर्ज हो गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तो आपकी सरकारों ने केस वापस ले लिए और केरल में पांच हजार लोगों पर केस दर्ज हो गया। कर्नाटक में कोई पोस्टर दिखा रहा है तो उस पर केस दर्ज हो गया।”
शहजाद पूनावाला ने कहा, “उनका इतिहास तो देखिए आपातकाल किसने लगाया इंदिरा गांधी ने, किसने सभी सांसदों को जेल में डाला इंदिरा गांधी ने, जब साधु-संत आंदोलन करने निकले तो गोलियों से किसने भूना। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो 1300 से 1500 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। अन्ना हजारे को भी जेल में डाल दिया।”
जेपी नड्डा ने पुलिस कार्रवाई का किया था बचाव
पूनावाला की टिप्पणियां आपातकाल को लेकर चल रही बहस का ही विस्तार हैं। 29 जुलाई को राज्यसभा में हुई तीखी बहस के दौरान, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 20 जुलाई और उसके बाद छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए सदन को बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान लागू आपातकाल में उन्हें कई बार क्लास से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ऐसी गिरफ्तारियों को किसी भी छात्र कार्यकर्ता के लिए एक बहुत ही सामान्य स्थिति बताया।
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शहजाद पूनावाला ने सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना परिचय बदल दिया है। पहले उनके परिचय में ‘भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता’ लिखा था मगर अब यह परिचय हटा दिया गया है। हालाँकि उन्होंने अपने बॉयो में खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…