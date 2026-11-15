West Bengal News: पश्चिम बंगाल की”लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य के बाहर के नीतिगत मॉडलों पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के अनुभवों से सीख ले रहे हैं।

उद्योगों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने और लैंड पूलिंग पर विचार करने से लेकर, वृक्षारोपण अभियानों का विस्तार करने, ‘VB G-RAM-G’ जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत बनाने और कानून-व्यवस्था को सख्त करने तक, नई बीजेपी सरकार उन तौर-तरीकों को अपनाना चाहती है, जिनके बारे में उनका मानना ​​है कि अन्य जगहों पर इनसे अच्छे परिणाम मिले हैं।

अगले पांच सालों में बंगाल को गुजरात जैसा बनाने की कोशिश करें- शुभेंदु अधिकारी

मई में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही दूसरे राज्यों से उधार लेने पर जोर साफ दिख रहा था। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, “आइए, अगले पांच सालों में पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनाने की कोशिश करें। अगर पूरी तरह से नहीं, तो कम से कम 50% तो हासिल होना ही चाहिए।”

नई सरकार के छह महीने पूरे होने के साथ, कई नीतिगत क्षेत्रों में यह दृष्टिकोण आकार लेने लगा है। प्रशासन उन प्रणालियों से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान अपनाई जाती थीं।

ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक औद्योगिक विकास है। राज्य की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का अनावरण करते हुए, अधिकारी ने संकेत दिया कि सरकार एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करेगी। यह प्रणाली उसी मॉडल पर आधारित होगी जिसे लगभग दो दशक पहले गुजरात ने शुरू किया था।

प्रस्तावित सिंगल विंडो पोर्टल निवेशकों के लिए अहम इंटरफेस के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल परियोजना की पूरी अवधि के दौरान जानकारी उपलब्ध कराने, आवेदन प्रक्रिया में मदद करने, मंजूरियां दिलाने, सहायता देने, शिकायतों का समाधान करने और निवेशकों को बाद की सेवाएं देने का काम करेगा। सरकार ने कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से, तय समय-सीमा के अंदर औद्योगिक सेवाएं देने की कानूनी गारंटी देने का भी प्रस्ताव रखा है।

विभागों और एजेंसियों को तय समय-सीमा से अधिक देरी होने पर उसका कारण दर्ज करना होगा और उसे उचित ठहराना होगा। आवेदन, मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया के हर चरण के लिए एक समय-सीमा तय की जाएगी और एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

जिन परियोजनाओं के लिए केंद्र या राज्य सरकार के बाहर के प्राधिकरणों से मंजूरी की आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास करेगी। रणनीतिक और मेगा प्रोजेक्ट की पहचान करने, विशेष प्रोत्साहन और स्थान और बिजली सब्सिडी से जुड़े विशेष प्रावधानों पर विचार करने और विभागों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

जमीन की उपलब्धता बंगाल में बड़ी बाधा

बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए एक और बड़ी बाधा जमीन की उपलब्धता है, जो सरकार के एजेंडे में शामिल है। अधिकारी ने जबरन जमीन अधिग्रहण को खारिज कर दिया है। उन्होंने टीएमसी सरकार के उस तरीके को भी नकार दिया है, जिसमें उद्योगपतियों को अपनी जमीन खुद ही खोजने के लिए छोड़ दिया जाता था।

उन्होंने कहा, “हमारी नीति न तो वामपंथी सरकार की तरह जबरन जमीन अधिग्रहण वाली होगी और न ही टीएमसी सरकार की तरह कोई दोषपूर्ण नीति होगी, जिसमें उद्योगों को सरकार की किसी भी मदद के बिना अपनी जमीन खुद खरीदने के लिए कह दिया जाता था।”

इसके बजाय, सरकार जमीन खरीदकर उद्योगों के लिए एक लैंड बैंक बनाने की योजना बना रही है। साथ ही, सरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अपनाए जा रहे ‘लैंड पूलिंग’ के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है।

लैंड पूलिंग सिस्टम के तहत, नियोजित विकास के लिए अलग-अलग मालिकों की जमीनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसके बदले में, नीतिगत ढांचे के आधार पर, जमीन मालिकों को विकसित जमीन का एक हिस्सा या मुआवजा मिलता है। अधिकारी ने संकेत दिया है कि विकास के बाद जमीन मालिकों को उनकी मूल जमीन का 25 से 30% हिस्सा वापस मिल सकता है।

इस मॉडल का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण की लागत को कम करना है, जबकि सड़कें, सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार करके जमीन की कीमत बढ़ानी है। इससे मूल जमीन मालिकों को पारंपरिक अधिग्रहण की तरह विस्थापित होने के बजाय, विकास प्रक्रिया में हिस्सेदार बने रहने का मौका मिलता है। सरकार का मानना ​​है कि इस तरह के तरीके से कानूनी विवादों, विरोध-प्रदर्शनों और परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है, साथ ही नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

आंध्र प्रदेश से ग्रामीण योजनाओं का सबक

प्रशासन 125-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना, ‘VB G-RAM-G’ को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश से सीख लेने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत कार्य-दिवस सृजित करने में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब रहने वाले राज्यों में से एक है।

इस अंतर के कारणों को समझने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने विजयादशमी के अगले दिन पंचायत अधिकारियों का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आंध्र प्रदेश भेजा। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की और योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए कई इलाकों का दौरा किया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि 1 जुलाई को योजना शुरू होने के बाद पहले चार महीनों में आंध्र प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा लगभग 50 लाख था।

प्रतिनिधिमंडल का ध्यान जिस बात ने विशेष रूप से खींचा, वह थी वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्यों के लिए बंजर भूमि के बड़े हिस्सों की पहचान करना। राज्य में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अलग पंचायत इंजीनियरिंग निदेशालय भी है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी स्थानीय जरूरतों की पहचान करने में मदद मिलती है, जबकि इंजीनियरिंग विभाग बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को पूरा करता है।

इस दौरे के बाद, पश्चिम बंगाल प्रशासन में भी इसी तरह का निदेशालय बनाने पर चर्चा शुरू हो गई है। एक प्रस्ताव यह भी है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र बनाने के उद्देश्य से, मौजूदा ‘पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण विकास एजेंसी’ का पुनर्गठन किया जाए या उसका विलय कर दिया जाए।

वृक्षारोपण एक और ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिए अधिकारी ने उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेने की बात कही है। जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाएगी।

मैं योगी जी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं- सीएम शुभेंदु अधिकारी

अधिकारी ने कहा, “मैं योगी जी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। वे एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि वे 26 करोड़ पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा है कि मैं 10 करोड़ पेड़ लगाऊंगा। मैं आपके साथ चलूंगा।” इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ा जा सके।

कानून-व्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है, जहां नई सरकार उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर गौर कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग का कहना है कि अधिकारी संगठित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में जीरो-टॉलरेंस अपनाना चाहते हैं। इसे योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के समान माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश ने ‘उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम’ और ‘उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ लागू किया है। वहीं, गुजरात ने अपने पुराने कानून में संशोधन करते हुए 2015 में ‘गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ लागू किया था।

बंगाल में, राज्य सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026’ पेश किया है। इसमें संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

पुलिस बल की संख्या बढ़ाना भी अधिकारी सरकार की प्राथमिकता

पुलिस बल की संख्या बढ़ाना भी अधिकारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 105 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 155 है। उन्होंने कहा, “हमारे राज्य में प्रति एक लाख नागरिकों पर 105 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 155 है। अगले दो वर्षों में, पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में बंगाल उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाएगा।”

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी को इसलिए कैदी वाहन में बैठाया गया था, क्योंकि उन्होंने मां काली का कोप झेला है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…