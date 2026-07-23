कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कविता के जरिये कटाक्ष किया है। उन्होंने पाकिस्तानी उर्दू कवि मुनीर नियाजी के एक मशहूर शेर का इस्तेमाल करके कहा कि सरकार का जवाब बहुत देर से आया है।

देश के युवाओं के भविष्य और भलाई को सुरक्षित रखने के मकसद से प्रधानमंत्री के एक्शन प्लान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, “हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो।”

पीएम मोदी ने छात्र आंदोलन पर दी थी प्रतिक्रिया

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पर सीजेपी की अगुवाई में किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में

ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो

~ मुनीर नियाज़ी



“I always manage to delay, whatever I must do—

A crucial word I had to say, a pledge I should see through.”

– Munir Niazi https://t.co/WWBn5AlRIP — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 23, 2026

फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जाएगा गठन- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने के लिए मामलों को तुरंत सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। पीएम ने बताया कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

सीजेपी ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव

बता दें कि जंतर-मंतर पर गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना 26वें दिन में प्रवेश कर गया। पार्टी समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पद छोड़ने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। इसी बीच, सरकारी सूत्रों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव भेजा गया था, हालांकि, सीजेपी के नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

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कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा, “आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया – और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया।” इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा, “छात्रों की मांगें साफ हैं: एक, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, दो- छात्रों से माफी मांगे, तीन – छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर….