Delhi BJP Chief Manoj Tiwari Exclusive Interview to ABP News after Delhi Assembly Elections Results 2020 News in Hindi: दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत का दावा करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी से मिली करारी हार के बाद कहा है कि अगर चेहरे के साथ उतरते तो नतीजे कुछ और होते। मनोज तिवारी ने इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के ‘करंट’ लगने वाले बयान पर कहा कि करंट हमें (बीजेपी) लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को एक एबीपी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में चुनाव में मिली हार पर खुलकर चर्चा की।

इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि चुनावी नतीजों से करंट लगा या नहीं? इसपर उन्होंने कहा कि ‘करंट तो लगा ही है। मुझे लगता है कि हमें अपना मैनिफेस्टो थोड़ा पहले लाना चाहिए था, ताकि समय रहते उसे लोगों को पहुंचा सकें। जो भी लोग शाहीन बाग भ्रम फैला रहे हैं उन्हें करंट लगने की बात कही गई थी। नेशनल रिजस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) पर कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री भी इस बात को साफ कर चुके हैं लेकिन शाहीन बाग के लोग इसपर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं।’

वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किस हैसियत से शाहीन बाग जाऊं। वहां मुझपर हमला हो सकता है इस वजह से मैं वहां नहीं जा रहा है। शाहीन बाग को हम आज भी सही नहीं मानते और न ही कल मानेंगे। मालूम हो कि शाहीन बाग को बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। एक सभा में अमित शाह ने कहा था ‘दिल्ली वालों ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाना कि वोट यहां मिले और करंट शाहीन बाग में लगे।’

