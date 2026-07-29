नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए आम दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद इरफान ने जनसत्ता से खास बातचीत में अपनी जिंदगी, आंदोलन, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में रहने वाले 35 वर्षीय इरफान किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन से जुड़े नहीं हैं। वह अपने पिता के साथ बर्फ बेचने और दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बावजूद इसके, आंदोलन के दौरान उनके विचारों और बेबाक अंदाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दिलाई।

जनसत्ता से बातचीत में इरफान ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो सबसे बड़ा सपना देखा था, वह पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा, “मुझे अब इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद मर जाए तो इंसान मर जाता है, लेकिन सपने जिंदा हैं तो इंसान भी जिंदा है।”

‘मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला प्रदर्शनकारी हूं’

इरफान ने खुद को एक जमीनी प्रदर्शनकारी बताते हुए कहा कि पुलिस और व्यवस्था के सामने खड़े होकर आवाज उठाना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि हजारों लोग यूएपीए और अन्य मामलों में जेलों में बंद हैं और कई मामलों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा संविधान और गांधीवादी तरीकों के दायरे में रहकर अपनी बात रखी है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन संवाद की सबसे अहम कड़ी हैं।

राहुल गांधी से क्या कहा?

राहुल गांधी से मुलाकात का जिक्र करते हुए इरफान ने बताया कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से मजदूरों और गरीबों की समस्याओं पर बात की। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी खेतों, फैक्ट्रियों और असंगठित क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि 8 से 12 घंटे काम करने के बावजूद लोगों को बेहद कम वेतन मिलता है, जो आर्थिक और सामाजिक शोषण का उदाहरण है।

‘राहुल गांधी पढ़े-लिखे और समझदार नेता हैं’

इरफान ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील नेता के रूप में देखा है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने वर्षों तक अपमान सहने के बावजूद समाज के गरीब और मजदूर वर्ग के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुलियों, मजदूरों, किसानों, ऑटो और टैक्सी चालकों से मिलकर उनकी जिंदगी को करीब से समझना चाहते हैं।

‘मोदी से भी मिलूंगा, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर इरफान ने कहा कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा तो वह जरूर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देशहित सबसे ऊपर होना चाहिए।

जंतर-मंतर प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

इरफान ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ सख्ती की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की हुई, जिससे उनके पैर के नाखून तक उखड़ गए। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ भी संवेदनशील व्यवहार नहीं किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। इरफान ने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी।

‘अभिव्यक्ति की आजादी संविधान के दायरे में हो’

फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अपनी राय रखते हुए इरफान ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान और मौलिक अधिकारों की सीमा में रहनी चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और मीडिया का दायित्व जनता के सवाल सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया जनता की आवाज सरकार तक ले जाती थी, लेकिन अब सरकार की बातें जनता तक पहुंचाने पर अधिक जोर दिखाई देता है।

शिक्षा, मजदूरों और सरकारी स्कूलों पर जताई चिंता

बातचीत के दौरान इरफान ने सरकारी स्कूलों के बंद होने, शिक्षा के निजीकरण और मजदूरों की बदहाल स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो हजारों गरीब बच्चों के सपने टूटते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आत्महत्या करने वालों में बड़ी संख्या मजदूरों की है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

संविधान को ‘समझने’ की बात

संविधान की प्रस्तावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में इरफान ने कहा कि उन्होंने संविधान की शपथ को रटा नहीं है, बल्कि समझा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी व्यक्ति के नाम से उसके जीवन और पहचान के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है, उसी तरह संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान की भावना को समझाती है।

कौन हैं मोहम्मद इरफान?

मोहम्मद इरफान दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में रहने वाले एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर और फेरीवाले हैं। उन्होंने कभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही पढ़ना-लिखना जानते हैं। बावजूद इसके, नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान आम लोगों, मजदूरों और गरीब तबके के मुद्दों पर उनके विचारों ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा बटोरी। उनके वायरल वीडियो के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, जिसके बाद इरफान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए।

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