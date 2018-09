हैदराबाद ब्लास्ट केस: दो दोषियों को मौत की सजा, एक को आजीवन कारावास

हैदराबाद ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। जबकि तीसरे दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। ये फैसला घटना के 11 साल बाद आया है। इस दोहरे बम ब्लास्ट में 42 लोगों की मौत हुई थी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अनीक़ सईद और इस्माइल चौधरी को मौत की सजा सुनाई है जबकि तारीक़ अंजुम को आजीवन कारावास दिया गया है। अदालत ने 4 सितंबर को दिये अपने फैसले में इन तीनों को हैदराबाद ब्लास्ट का दोषी माना था।

बता दें कि 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में एक के एक दो धमाके हुए थे। ये धमाके गोकुल चाल और लुम्बिनी पार्क में शाम को करीब सात बजकर पैंतालीस मिनट पर हुए थे। गोकुल चाट में हुए धमाके में 32 लोग मारे गये थे, जबकि लुम्बिनी पार्क में 10 लोगों की मौत हुई थी। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी रात को दिलसुखनगर में भी एक लाइव बम मिला था जिसे बाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने डिफ्यूज कर दिया था। पुलिस के आरोपपत्र में नामजद तीन और आतंकी – इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल, उसका भाई इकबाल और आमिर रजा खान फरार हैं। समझा जाता है कि कर्नाटक के रहने वाले भटकल भाइयों ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है।

This is a very weak judgement, we will appeal in High Court against this: Gandam Gurumurthy,Lawyer for convict Aneek Sayeed(who was awarded death sentence in Hyderabad twin blasts case) pic.twitter.com/ycEwaU27v4

— ANI (@ANI) September 10, 2018