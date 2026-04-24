हैदराबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद फूड एडाल्टरेशन सर्विलांस टीम (एच-फास्ट) ने शुक्रवार को 15 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 3000 किलोग्राम मिलावटी चायपत्ति जब्त किया। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

एच-फास्ट के प्रभारी डीसीपी गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि शहर के कई गोदामों में बड़े पैमाने पर चायपत्ति में मिलावट की जा रही है। पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद इन ठिकानों पर छापे मारे गए।

छापेमारी के दौरान जो खुलासा हुआ, वह चौंकाने वाला था। अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों द्वारा असम और अन्य राज्यों से लाया गया एक्सपायर्ड और इस्तेमाल की हुई चायपत्ति बड़े पैमाने पर मिलावट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।

जांच में सामने आया कि आरोपी चाय की गुणवत्ता और रंग बढ़ाने के लिए सिंथेटिक फूड कलर (जैसे सनसेट येलो और टार्ट्राजीन), गुड़ का घोल और खराब हो चुकी चायपत्ति मिलाते थे। इसके बाद इस मिलावटी चायपत्ति को अलग-अलग ब्रांड नामों से पैक कर बाजार में असली उत्पाद बताकर बेचा जाता था।

छापेमारी के दौरान करीब 3000 किलो मिलावटी चायपत्ति, 1500 किलो एक्सपायर्ड चायपत्ति, आर्टिफीशियल रंग और 100 किलो गुड़ जब्त किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह की मिलावटी चाय से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसमें पेट संबंधी समस्याएं, एलर्जी और लंबे समय में अन्य जटिल बीमारियां शामिल हैं।

डीसीपी के अनुसार, इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि शहर के छोटे चाय स्टॉल और सड़क किनारे दुकानदार सस्ती दरों पर यह मिलावटी चाय खरीदकर इस्तेमाल कर रहे थे।

ऐसे करें नकली चाय की पहचान

अधिकारियों ने बताया कि मिलावटी चाय की पहचान घर पर भी की जा सकती है। यदि चाय पाउडर ठंडे पानी में डालते ही तुरंत रंग छोड़ने लगे, तो वह मिलावटी हो सकती है। जबकि असली चाय गर्म पानी में धीरे-धीरे रंग छोड़ती है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल भरोसेमंद ब्रांड की पैक्ड चाय ही खरीदें, जिस पर निर्माण और एक्सपायरी तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज हो। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य जिलों में भी इसकी सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।