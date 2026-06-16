हैदराबाद में एक सड़क का नामकरण डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगा। तेलंगाना सरकार अगले हफ्ते एक सड़क का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ का उद्घाटन 23 जून को होने की उम्मीद है।

सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव तेलंगाना सरकार द्वारा पिछले साल दिसंबर में घोषित किया गया था। उस समय सरकार ने कहा था कि हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित एक प्रमुख सड़क खंड को ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ के नाम पर किया जाएगा। यह निर्णय सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत उन व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यक्रम में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और उद्योग जगत के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। साइबरबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित यह सड़क, हैदराबाद और अमेरिका के बीच घनिष्ठ आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक संबंधों को दर्शाने वाला एक प्रतीकात्मक स्थल बनने की उम्मीद है।

यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2025 में वार्षिक यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISF) को संबोधित करते हुए दिए गए आश्वासन को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां उन्होंने हैदराबाद को दुनिया के अग्रणी टेक्निकल और इनोवेशन सेंटर में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए तेलंगाना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला था।

‘गूगल स्ट्रीट’ रखा जाएगा एक सड़क का नाम

इसके अलावा, सरकार ने हैदराबाद के बाहरी इलाकों को जोड़ने वाले प्रस्तावित ‘रीजनल रिंग रोड’ पर बनने वाली एक नयी संपर्क सड़क का नाम दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में रखने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी कहा था कि गूगल और गूगल मैप्स के वैश्विक प्रभाव और योगदान को पहचान देने के लिए एक प्रमुख मार्ग का नाम ‘गूगल स्ट्रीट’ रखा जाएगा। वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हस्तियों और कंपनियों के नाम पर प्रमुख सड़कों का नामकरण करने का यह फैसला रेवंत रेड्डी सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य को इनोवेशन आधारित विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद कतर के शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। वहीं, दूसरी ओर नेतन्याहू पर अटैक करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें