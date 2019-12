हैदराबाद में बीते दिनों वेटरनरी डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और उसकी निर्मम हत्या के बाद आरोपियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखा गया था। लोगों द्वारा दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा देने की मांग की जा रही थी। इसी बीच आज हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने हैदराबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है।

पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ट्वीट कर लिखा कि “प्रकाश कदम वर्सेस रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई, उसने कहा था कि फर्जी ‘एनकाउंटर’ के मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दी जाए। हैदराबाद ‘एनकाउंटर’ भी लग रहा है कि यह साफतौर पर फर्जी है।”

बता दें कि हैदराबाद पुलिस शुक्रवार को गैंगरेप आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए मौके पर लेकर गई थी। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।

हाल ही में राज्यसभा में हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों को भीड़ द्वारा पीटकर मार दिए जाने की बात कहने वाली सपा सांसद जया बच्चन ने इस एनकाउंटर का समर्थन करते हुए कहा कि देर आए..दुरुस्त आए। जया बच्चन के अलावा कई अन्य लोगों ने भी हैदराबाद पुलिस का समर्थन किया है। वहीं मेनका गांधी समेत कुछ अन्य लोगों ने इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए। मेनका गांधी ने कहा कि “जो भी हुआ, बहुत भयानक हुआ है देश के लिए। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आरोपियों को कोर्ट द्वारा सजा दी जानी चाहिए थी। मेनका गांधी ने कहा कि यदि आप अपराधियों को बिना ट्रायल किए इस तरह मार देंगे तो फिर अदालतों, कानून और पुलिस की क्या जरुरत है?”

In Prakash Kadam vs Ramprashad Vishwanath Gupta ( see online ) a SC bench presided over by me held that in cases of fake ‘encounter’ the policemen concerned must be given death sentence. The Hyderabad ‘encounter’ appears to be clearly fake

