एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सासंद असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) प्रमुख जनरल बिपिन रावत के एक बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रणनीति बनाना प्रशासन का काम है। कोई जनरल रक्षा को लेकर रणनीति तय नहीं कर सकता है। दरअसल रावत ने गुरुवार (16 जनवरी, 2020) को ‘रायसीना डायलॉग’ में कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि घाटी में 10 और 12 साल के लड़के-लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को धीरे-धीरे कट्टरपंथ से अलग किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह कट्टरपंथी हो चुके हैं। इन लोगों को अलग से कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर में ले जाने की आवश्यकता है।

ओवैसी ने रावत के इसी बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ‘यह उनका पहला हास्यास्पद बयान नहीं है। नीति का निर्णय प्रशासन करता है। ना की कोई जनरल। नीति या राजनीति पर बात करके बिपिन रावत सिविलियन सुपरमेसी को कम कर रहे हैं।’ उल्लेखनीय है कि सीडीएस प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा था कि, ‘‘देश में कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर चलाए जा रहे हैं।’’

यहां देखिए वीडियो

#WATCH Telangana:AIMIM chief Asaduddin Owaisi speaks on Chief of Defence Staff General Bipin Rawat’s statement, “…There are people who’ve been completely radicalised. These people need to be taken out separately,possibly taken to some de-radicalisation camps”,in Adilabad.(16.1) pic.twitter.com/nDqbZwB9bB

— ANI (@ANI) January 17, 2020