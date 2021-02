दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आदेश के बावजूद नहीं पहुंचे थे कोर्ट

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में अदालत के सामने हाजिर ना होने के कारण वारंट जारी किया गया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ साल 2017 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक नेता ने मामला दर्ज कराया था। एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की और कहा कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।

A local court in Hyderabad issues Non-Bailable Warrant (NBW) against senior @INCIndia leader @digvijaya_28 for not appearing before it in connection with a defamation case filed against him in 2017

