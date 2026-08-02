जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर पहलगाम हमले के जख्म ताजा कर दिए हैं। आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के दीपक और भूपेंद्र को उनका नाम और धर्म पूछकर गोली मार दी थी। दोनों का अंतिम संस्कार शनिवार को घाटी में कर दिया गया।

इस हमले के बाद घाटी में तनावपूर्ण माहौल है। सुरक्षाबलों के द्वारा कुलगाम में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। केलम इलाके से दो किलोमीटर आगे हब्लिशी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़क को ब्लॉक कर दिया है। किसी को भी गांव के अंदर आने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।

सैंकड़ों मजदूर दहशत में

शुक्रवार को जब हमला हुआ तो उसके तुरंत बाद पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की एक जॉइंट टीम ने गांव को घेर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस हमले ने घाटी में बाहरी लोगों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कुलगाम के दो गांव केलम और हब्लिशी में करीब एक दर्जन ईंट के भट्टे हैं, जो रिहायशी इलाकों से दूर सुनसान जगहों पर बने हैं। इन पर सैंकड़ों मजदूर काम करते हैं, जिनमें अधिकतर यूपी और बिहार से आते हैं। वह सभी मजदूर दहशत में हैं।

हमले को अंजाम देने वाले संगठन की जांच में जुटी एजेंसियां

इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबल न सिर्फ आतंकियों की तलाश में जुटे हैं बल्कि इन दोनों गांवों में रहने वाले अन्य मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। वहीं जांच एजेंसियां इस हमले को अंजाम देने वाले संगठन की भी जांच में जुटी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी यह पता नहीं चला है कि हमला किसने किया, लेकिन उनका कहना है कि घाटी में सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की ही थोड़ी मौजूदगी है।

लतीफ भट हो सकता है हमलावर

अधिकारियों का कहना है कि वे उन गुमनाम सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रहे हैं जिनमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि यह लश्कर का एक शैडो ग्रुप है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हाल के सालों में इस तरह के अधिकतर हमले TRF ने किए हैं और कई मामलों में उन्होंने सबके सामने जिम्मेदारी ली है। ऐसे इनपुट है कि लश्कर कमांडर लतीफ भट इस हमले में शामिल था।”

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में घायल हुए दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है। मारा गया दूसरा मजदूर भी छत्तीसगढ़ का का ही था। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी हमले के बाद ताजा अपडेट यही है कि सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की और सर्च ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए। यहां पढ़ें पूरी खबर…