पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर शानदार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं नौदा और रेजिनगर सीट पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों सीटों पर उन्होंने बड़ी बढ़त बनाई है। नौदा में जहां वो 18वें राउंड की गिनती के बाद 25196 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, रेजिनगर में उन्होंने 52310 वोटों की प्रचंड बढ़त बनाई है।

नौदा में तीसरे नंबर पर सीटिंग विधायक

नौदा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां 20 राउंड में मतगणना होनी है। 18वें राउंड की गिनती के बाद हुमायूं कबीर के पक्ष में 80282 वोटों की गिनती हुई है। वो भापजा प्रत्याशी राणा मंडल से 25196 वोटों से आगे चल रहे हैं। राणा के मत में 55086 वोटों की गिनती हुई है। जबकि इस सीट से मौजूदा विधायक साहिना मोमताज खान तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। उन्हें केवल 46266 वोट ही मिले हैं। फिलहाल इस सीट पर 2 राउंड की गिनती बाकी है। हालांकि, इतने बड़े अंतर को पाटना असंभव नजर आ रहा है।

रेजिनगर में भापजा प्रत्याशी पीछे

रेजिनगर विधानसभा सीट पर 13वें राउंड की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। इस सीट पर 15 राउंड काउंटिंग होने हैं। 13वें राउंड की गिनती के बाद हुमायूं कबीर ने प्रचंड बढ़त बनाई है। 111392 वोटों के साथ वो 52310 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बपन घोष को 59082 वोट मिले हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस के अताउर रहमान 37491 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।

गौरतलब है कि रेजिनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रबीउल आलम चौधरी ने जीत हासिल की थी। जबकि नौदा से तृणमूल कांग्रेस की साहिना मोमताज खान ने जीत हासिल की थी। हालांकि, इस बार दोनों की सीट हुमायूं कबीर की पार्टी के खाते में जाते दिख रही है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी।

वहीं, केंद्र में प्रमुख विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक देश के छह राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखने में सफल रहेगा। तमिलनाडु में संभावित हार के बाद उसे केरल में बढ़त मिली है। केरल में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है।

अगर पश्चिम बंगाल में जीत मिलती है, तो भाजपा अपने दम पर 15 राज्यों में शासन करेगी, जबकि बिहार (जेडीयू के साथ), आंध्र प्रदेश (टीडीपी के साथ), नागालैंड (नागा पीपल्स फ्रंट के साथ) और मेघालय (नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ) जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की कुल संख्या 21 तक पहुंच जाएगी।

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पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ऐतिहासिक जीत करने की ओर बढ़ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हटाने की ओर बढ़ रही भाजपा और सहयोगी पार्टियों के गठबंधन एनडीए की अब 22 राज्य विधानसभाओं में सत्ता हो गई है। 2025 के आखिर तक 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीएस की सरकार थी। पूरी खबर पढ़ें…