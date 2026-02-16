Odisha News: केंद्रपाड़ा के सांसद बैजयंत पांडा ने रविवार को राजनगर ब्लॉक के नुगांव का दौरा किया और स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र की दलित कुक की तरफ से तैयार किया गया खाना खाया। कुक का कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण गांव वालों ने बहिष्कार किया था। सरमिष्ठा सेठी को आंगनवाड़ी केंद्र में कुक के तौर पर नियुक्त किए जाने के बाद गांव वालों ने नवंबर से अपने बच्चों और महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया था।

पांडा ने कहा कि शनिवार को तीन महीने से चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन और राज्य महिला आयोग से उन्हें प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ग्रामीणों ने सोमवार से अपने बच्चों को केंद्र में वापस भेजने पर सहमति जताई है। ओडिशा राज्य महिला आयोग की सदस्य कल्पना मल्लिक ने कहा कि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में जाति और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव दलित महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह प्रभावित करता है।

उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक प्रावधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और अस्पृश्यता को खत्म करते हैं। सेठी ने कहा, “मुझे खुशी है कि ग्रामीणों ने सहयोग करने और केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने का फैसला किया है।” केंद्रपाड़ा के सब-कलेक्टर अरुण कुमार नायक ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उम्मीद जताई कि सोमवार से सभी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आना शुरू कर देंगे।

सरमिष्ठा और उसके परिवार का गांव वालों ने किया बहिष्कार

सरमिष्ठा सेठी नुगांव का गौरव होनी चाहिए। अपने समुदाय में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाली वह पहली छात्रा हैं और तटीय गांव में सरकारी नौकरी पाने वाली कुछ गिनी-चुनी छात्राओं में से एक हैं। लेकिन, 21 साल की सरमिष्ठा की जिंदगी का जो दौर सबसे अच्छा होना चाहिए था, वह सबसे बुरा साबित हो रहा है।

पिछले चार महीनों से दलित महिला और उसका परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है, क्योंकि सरमिष्ठा ने जिस नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसमें आवेदन करने का साहस किया और फिर उसे हासिल भी कर लिया। वो थी स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका-सह-रसोइया की नौकरी। शनिवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और राज्य महिला आयोग की एक सदस्य ने नुगांव का दौरा किया और ग्रामीणों से सोमवार से अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने का वादा लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…