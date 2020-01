कश्मीर छोड़ने की 30वीं बरसी पर कश्मीरी पंडितों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में कश्मीरी पंडित ‘हम आएंगे अपने वतन’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर यह जताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो फिर से जम्मू-कश्मीर में लौट पाएंगे। इसके साथ ही वो कश्मीरी पंडितों से अपील कर रहे हैं कि वो इस कैंपेन से जुड़ें।

बता दें कि 19 जनवरी, 1990 को कई कश्मीरी पंडित मजबूरन कश्मीर से पलायन कर गए थे। पलायन के 30 साल गुजर जाने के बाद अब इन लोगों ने ‘हम आएंगे अपने वतन’ नाम से एक कैंपेन चलाया है जो ट्विटर पर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। जानी-मानी रेडियोकर्मी खुश्बू मट्टू ने अपना एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। यह वीडियो 3 साल पहले बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार का है। इस वीडियो में वो कह रही हैं कि ‘हम आएंगे वतन अपने, यहीं मरेंगे, यहीं दिल लगाएंगे।’ वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि ‘मैं दोबारा यहीं कहूंगी।’

उनके इस वीडियो को देखने के बाद थिएटर एक्टर चंदन साधू ने भी इस कैंपेन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ‘इस सप्ताह कश्मीर पंडितों के निर्वासन के 30 साल पूरे हो गए हैं। अब न्याय के लिए हमारी पुकार को आखिरकार नोटिस किया जाना चाहिए।’ उन्होंने कश्मीर पंडितों से आग्रह किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कैंपेन में हिस्सा लें।

Said this in a BBC interview three years back. And I am saying it again #HumWapasAayenge#Shikara pic.twitter.com/6lGveHjMmn

