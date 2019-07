वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल द्वारा प्रमोट और फाइनेंस किया गया अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘एचटीएन तिरंगा टीवी न्यूज’ ने अपने सभी ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। जिसके चलते न्यूज चैनल के 200 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। चैनल ने कर्मचारियों को सिर्फ एक महीने के नोटिस और सैलरी देकर नौकरी से निकाल दिया है। चैनल के सभी लाइव प्रोग्राम का प्रसारण बीते 48 घंटों से बंद है। बता दें कि इस चैनल को शुरू हुए 6 माह ही हुए हैं।

कर्मचारी धरने पर बैठेः वहीं चैनल की इस कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी चैनल के ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रमिला सिब्बल, जो कि चैनल के प्रमुख प्रमोटर हैं, वह उनसे आकर मिलें और कम से कम 3 महीने की सैलरी दें। कर्मचारियों ने इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी है। कर्मचारियों का आरोप है कि स्टाफ को ऑफिस से निकालने के लिए कपिल सिब्बल ने बाउंसर भी भेजे।

बरखा दत्त ने साधा निशानाः वहीं चैनल के लिए काम करने वाली वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने भी कई ट्वीट कर कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी पर निशाना साधा है। बरखा दत्त ने ट्वीट कर कहा कि ‘चैनल में भय का माहौल है। कई कर्मचारियों ने नौकरी के अन्य प्रस्तावों को छोड़कर 2 साल के जॉब कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहां नौकरी ज्वाइन की और अब ना तो पति और ना ही उनकी पत्नी स्टाफ से बात करने को तैयार है। बरखा दत्त ने लिखा कि जनता के बीच अच्छे काम करने वाला व्यक्ति पत्रकारों को साथ घृणित व्यवहार कर रहा है।’

बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल की पत्नी प्रमिला सिब्बल की आलोचना करते हुए कहा कि ‘पत्नी, जो कि एक मीट फैक्ट्री चलाती हैं, उन्होंने ऑफिस में चिल्लाकर कहा था कि मैंने कामगारों को एक पैसा दिए बिना ही फैक्ट्री बंद कर दी थी, ऐसे में ये पत्रकार कौन हैं, जो 6 महीने की सैलरी मांग रहे हैं।’ बरखा दत्त ने ये भी कहा कि ‘कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी ने चैनल के बंद होने का ठीकरा सरकार पर फोड़ना चाहा था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है।’

An appalling situation in @NewsHtn promoted by @KapilSibal & his wife, where more than 200 employees have had equipment confiscated and face sackings without even a 6 month pay out. Man who acts holier than though in public has treated journalists in a hideous way — barkha dutt (@BDUTT) July 15, 2019

Wife, who ran a meat factory, says loudly in the workplace, “I shut down factory withut giving a paisa to labour, who are these journalists to ask for 6 months salary.” Her labour should have been paid better, but her disparaing remarks of journalists is sickening — barkha dutt (@BDUTT) July 15, 2019

Am told @KapilSibal & wife wanted to use Modi as excuse to sack staff saying Modi didnt let channel run. But to be absolutely blunt. GOI has done nothing. Husband and wife have not faced staff, went on holiday to london, while shutting shop, prompting me to call him Mallya — barkha dutt (@BDUTT) July 15, 2019

For fighting for rights of staff, I have been threatened with defamation and ordered to “withdraw my emails” comparing @KapilSibal to Mallya. I have refused. I support the staff of @NewsHtn and will help them fight this legally, with a criminal case and complain — barkha dutt (@BDUTT) July 15, 2019

Worst of all, @KapilSibal & wife have referred to female staffers as “Kutiya”or Bitch. This is a fit case for NCW @sharmarekha & we will place signed affidavits to prove our case. — barkha dutt (@BDUTT) July 15, 2019

बरखा दत्त के अनुसार, ‘उन्हें मानहानि के मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी ने स्टाफ की महिला कर्मचारियों को गाली दी। बरखा दत्त ने मामले को अदालत में ले जाने की बात कही और एडिटर्स गिल्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी इस मामले में दखल देने की अपील की।’

Received complaint from @BDUTT against Promila Saibal of @NewsHtn alleging her for abusing female staff members including Barkha. Taking cognizance on it. — NCW (@NCWIndia) July 16, 2019

बरखा दत्त ने अपने ट्वीट में राष्ट्रीय महिला आयोग और इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा को भी टैग किया है। जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि उन्हें प्रमिला सिब्बल के खिलाफ बरखा दत्त की शिकायत मिली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रमिला सिब्बल ने बरखा दत्त समेत कंपनी की महिला कर्मचारियों को गाली दी। फिलहाल हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं।

प्रमिला सिब्बल ने किया बचावः वहीं बरखा दत्त और धरना दे रहे स्टाफ के आरोपों को कपिल सिब्बल की पत्नी और चैनल की निदेशक प्रमिला सिब्बल ने नकार दिया है। द वायर की एक खबर के अनुसार, प्रमिल सिब्बल ने कहा है कि ‘सभी स्टाफ सदस्यों को, जिसमें बरखा दत्त भी शामिल हैं, उनकी सैलरी जून के अंत में दे दी गई थी। साथ ही मुआवजे के मुद्दे पर कंपनी ने नियम और शर्तों का पालन किया है।’ प्रमिला सिब्बल ने 2 साल के जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बात को ‘झूठ’ करार दिया। प्रमिला सिब्बल ने कहा कि ‘कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट लैटर में सब कुछ लिखा हुआ है। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जो प्रोबेशन पर रखे गए हैं, उन्हें 3 दिन के नोटिस में हटाने की बात थी, लेकिन हमने उन्हें भी 1 महीने की सैलरी ऑफर की है।’

प्रमिला सिब्बल का कहना है कि ‘बरखा दत्त का कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ एक साल के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, ‘यदि कंसल्टिंग एडिटर नौकरी छोड़ती हैं तो उन्हें एक महीने का नोटिस देना अनिवार्य था। यदि उन्हें हटाया जाता है या चैनल बंद होता है तो कंसल्टिंग एडिटर को एक साल के बचे हुए समय की सैलरी दी जाएगी।’ प्रमिला सिब्बल के अनुसार, ‘बरखा दत्त का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है।’

