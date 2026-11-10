भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश में नंद्याल-गाजुलापल्ली के बीच 15.121 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन को चालू कर दिया है। इस नई रेल लाइन के शुरू होने से हावड़ा-विशाखापत्तनम रूट पर ट्रेनों का संचालन बेहतर होने की उम्मीद है। इससे रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और व्यस्त रेल रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

रेल मंत्रालय के मुताबिक, नंद्याल-गाजुलापल्ली डबल लाइन 401 किलोमीटर लंबे गुंटूर-गुंतकल डबलिंग और विद्युतीकरण प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2016-17 में मंजूरी दी गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत 3,887 करोड़ रुपये रखी गई थी। हालांकि, बाद में लागत का दोबारा आकलन किए जाने के बाद परियोजना का बजट बढ़कर करीब 4,306 करोड़ रुपये हो गया। यह रेल सेक्शन साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी ट्रेनें

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में साउथ कोस्ट रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नंद्याल-गाजुलापल्ली के बीच डबल लाइन शुरू होने से क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही को भी फायदा मिलेगा। यह सेक्शन हावड़ा-विशाखापत्तनम रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन सुचारू बनाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

रेलवे अधिकारी के अनुसार, इस 15.121 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर ट्रेनों को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी गई है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) ने 3 नवंबर 2026 को इस सेक्शन का अनिवार्य निरीक्षण किया था। इसके बाद यहां ट्रेन संचालन के लिए अधिकतम गति को मंजूरी दी गई।

रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों को मिलेगी ज्यादा परिचालन सुविधा

इस डबल लाइन के चालू होने से रेल रूट पर मौजूद एक महत्वपूर्ण बाधा दूर होगी। इससे ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी और रेलवे को ट्रेनों की आवाजाही व्यवस्थित करने में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही, यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों के संचालन में सुधार होने की उम्मीद है।

रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह रेल सेक्शन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को तटीय इलाकों, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पूर्वी रेलवे कॉरिडोर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में डबल लाइन शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

नंद्याल-गाजुलापल्ली रेल सेक्शन में बनीं ये नई सुविधाएं

इस रेल सेक्शन पर डबल लाइन शुरू करने के साथ यात्रियों और माल ढुलाई की सुविधा के लिए कई नए निर्माण कार्य भी किए गए हैं।

नई लूप लाइन और प्लेटफॉर्म: इस सेक्शन में 6 नई लूप लाइनें और 3 हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इससे ट्रेनों के संचालन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस सेक्शन में 6 नई लूप लाइनें और 3 हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इससे ट्रेनों के संचालन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पुलों का निर्माण: रेल लाइन के तहत कुल 18 पुल बनाए गए हैं। इनमें एक बड़ा पुल और 17 छोटे पुल शामिल हैं।

रेल लाइन के तहत कुल 18 पुल बनाए गए हैं। इनमें एक बड़ा पुल और 17 छोटे पुल शामिल हैं। नए स्टेशन भवन: गाजुलापल्ली और नंदिपल्ली में नए स्टेशन भवन तैयार किए गए हैं।

गाजुलापल्ली और नंदिपल्ली में नए स्टेशन भवन तैयार किए गए हैं। फुट ओवरब्रिज: यात्रियों की सुविधा के लिए नया फुट ओवरब्रिज (FOB) बनाया गया है, जिससे वे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आसानी से जा सकेंगे।

यात्रियों की सुविधा के लिए नया फुट ओवरब्रिज (FOB) बनाया गया है, जिससे वे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आसानी से जा सकेंगे। माल लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा: नंदिपल्ली स्टेशन पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है।

इस परियोजना के पूरा होने से गुंटूर-गुंतकल रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ने के साथ क्षेत्र में यात्री और माल परिवहन को भी गति मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर हावड़ा-विशाखापत्तनम रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पहले से अधिक सुचारू बनाने में इस डबल लाइन की अहम भूमिका हो सकती है।

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