Rajdhani Express New Bedding Plan: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए लगातार सेवाओं में सुधार कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी (First AC) कोच में मिलने वाले भारी-भरकम कंबलों को हटाकर उनकी जगह हल्के और साफ और रंग बिरंगे फ्लोर कम्फर्टर’ देने की योजना तैयार की है। रेलवे के इस नए कदम से यात्रियों को सफर के दौरान भारी कंबल संभालने के झंझट से राहत मिलेगी।

AC कोच में सफर करने वाले यात्री अक्सर सफाई को लेकर चिंतित रहते थे। मोटे कंबल जिन्हें रोज वॉश करना मुश्किल होता है और उसपर कवर की भी कई बार व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में यात्रियों कंबल को यूज करने से कतराते थे। यात्रियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने एक नई पहल की है। हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में अब फूलों के डिजाइन वाले कम्फर्टर दिए जाएंगे। इस बदलाव से यात्रियों को सफर के दौरान आराम के साथ एक नया अनुभव भी मिलेगा।

राजधानी में कब से शुरु हुई ये सुविधा

राजधानी एक्सप्रेस में 11 अक्टूबर से यात्रियों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। ईस्टर्न रेलवे ने दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान यात्रियों के सफर को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए यह पहल की है। रेलवे के मुताबिक 11 अक्टूबर 2026 से हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में प्रीमियम फ्लोरल कम्फर्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल का उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर करना है। फूलों के आकर्षक डिजाइन वाले ये कम्फर्टर ट्रेन के सफर में एक नया बदलाव लेकर आए हैं।

किस तरह इन कंफर्टर की होगी देखरेख

ट्रेन में मिलने वाले बिस्तर और कंबल की सफाई यात्रियों के लिए अहम मुद्दा रही है। ऐसे में रेलवे ने नए कम्फर्टर की स्वच्छता को लेकर भी खास व्यवस्था की है। रेलवे के मुताबिक हर राउंड ट्रिप के बाद इन कम्फर्टर को वॉश किया जाएगा और इन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक कंबल की जगह कम्फर्टर की व्यवस्था करने का खास मकसद यात्रियों को साफ-सुथरा और आरामदायक बिस्तर उपलब्ध कराना है। रेलवे के मुताबिक यात्री लम्बे समय से कंबल की सफाई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

पिछले साल कंबलों की सफाई को लेकर बनी थी ये योजना

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल रेल मंत्रालय ने एसी कोच के कंबलों के लिए कवर बदलने की योजना शुरु की थी, क्योंकि यात्री कंबलों की सफाई को लेकर काफी चिंतित थे। इस बार कंबलों की जगह सॉफ्ट, हल्के और एसी की हल्की हल्की ठंडक में बॉडी को राहत देने वाले कम्फर्टर की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले कंबलों को बेडशीट और तकिए के कवर की तरह हर यात्रा के बाद नहीं धोया जाता था, बल्कि उनकी धुलाई महीने में एक या दो बार की जाती थी। ऐसे में कंबलों के लिए कवर उपलब्ध कराने की पहल को साफ-सफाई करने की दिशा में एक बेहतर कदम माना गया था। अब राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में फ्लोरल कम्फर्टर की शुरुआत इसी तरह यात्रियों की सुविधा और सफाई पर ध्यान देने वाली पहल के रूप में देखा जा सकता है।

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी से पहल क्यों हुई?

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है। यह ट्रेन देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस थी जिसने 3 मार्च 1969 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। समय के साथ इस ट्रेन में कई बदलाव हुए हैं। अब इसमें आधुनिक LHB कोच लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है। माना जाता है कि राजधानी एक्सप्रेस को ज्यादा प्रीमियम ट्रेन होने, यात्रियों की शिकायतों या किसी खास प्रयोग के कारण पहले चुना गया है। रेलवे की ओर से दी गई कोच संरचना के अनुसार, इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, पैंट्री कार और पावर कार सहित कुल 22 एलएचबी कोच हैं। यह ट्रेन गया के रास्ते ट्रेन नंबर 12301 (हावड़ा से नई दिल्ली) और 12302 (नई दिल्ली से हावड़ा) के रूप में चलती है। कुल मिलाकर, राजधानी एक्सप्रेस में फूलों वाले कम्फर्टर की शुरुआत यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक नया कदम है। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल फर्स्ट एसी कोच के लिए बताई गई है।

डिस्क्लेमर: यह खबर ईस्टर्न रेलवे की ओर से दी गई जानकारी और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। सुविधा की उपलब्धता और अन्य कोचों में इसके विस्तार से संबंधित जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक घोषणाओं को देखें।