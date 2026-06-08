​सुबह के 6 बजे हों या रात के 11, भारत के किसी न किसी कोने में एक कमरे के अंदर, ट्राइपॉड पर टिके कैमरे के सामने खड़ा एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड या डिजिटल स्क्रीन पर कुछ समझा रहा होता है। दूसरी तरफ, देश के अलग-अलग गांवों और शहरों में लाखों छात्र अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आंखें टिकाए नोट्स बना रहे होते हैं। ​यह आज के भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन (क्रांति) की वो हकीकत है जिसने पारंपरिक बंद कमरों वाली पढ़ाई को पूरी तरह बदल दिया है।

एक समय था जब शिक्षा का मतलब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और किताबों तक सीमित था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज लाखों छात्र किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पढ़ाई करते हैं। उनके शिक्षक कभी कोटा के कोचिंग सेंटर में बैठे होते हैं, कभी दिल्ली के किसी स्टूडियो में तो कभी किसी छोटे शहर के कमरे में कैमरे के सामने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और लेटेस्ट डिजिटल रिपोर्ट्स के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि YouTube अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ‘ओपन-सोर्स क्लासरूम’ बन चुका है।

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सवाल यह है कि क्या YouTube अब भारत का सबसे बड़ा क्लासरूम बन चुका है? इस सवाल का जवाब केवल हां या ना में नहीं दिया जा सकता। लेकिन उपलब्ध आंकड़े, डिजिटल ट्रेंड और शिक्षा की बदलती आदतें यह जरूर संकेत देती हैं कि भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा अनौपचारिक मंच अब YouTube बन चुका है।

डिजिटल इंडिया और शिक्षा का नया दौर

​भारत में आज इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए नहीं बल्कि करियर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार, भारत में यूट्यूब की पहुंच शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है। 2025 तक देश में करीब 1.02 अरब इंटरनेट यूजर्स और 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हो चुके हैं। वहीं करीब 50 करोड़ यूजर्स भारत में YouTube इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

जब 2016 में सस्ते मोबाइल डेटा की शुरुआत हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही डेटा भारत में शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति की नींव बनेगा। आज गांव से लेकर बड़े शहरों तक, करीब-करीब हर एक छात्र के हाथ में मोबाइल फोन है और उसी फोन में मौजूद है पूरा डिजिटल क्लासरूम।

कोविड-19 महामारी ने इस बदलाव को और तेज कर दिया। स्कूल बंद हुए, कोचिंग सेंटर बंद हुए लेकिन YouTube खुला रहा। लाखों छात्रों ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव किया और तब से यह आदत लगातार बढ़ती गई।

​51.8 करोड़ (518 Million) एक्टिव यूजर्स: 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब मार्केट है।

​94% छात्रों का भरोसा: यूट्यूब इम्पैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 94% यूजर्स किसी न किसी प्रकार की जानकारी, स्किल या पढ़ाई के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

​रिमोट लर्निंग का सहारा: देश के टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण इलाकों के 70% से अधिक छात्र जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, वे पूरी तरह यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स पर निर्भर हैं।

ASER 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 82.2 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। इनमें से 57 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए करते हैं।

यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि करोड़ों भारतीय किशोर अब डिजिटल मीडियम से सीख रहे हैं। हालांकि 76 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिक्षा भी उनके प्रमुख उपयोगों में शामिल हो चुकी है। ग्रामीण भारत में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। ASER रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन की पहुंच और डिजिटल साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नया शिक्षक: यूट्यूब एजुकेटर

भारत में शिक्षा का एक नया वर्ग उभरा है- YouTube शिक्षक।

ऐसे कई शिक्षक हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या किसी विश्वविद्यालय के छात्रों से भी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान को एक लोकप्रिय सब्जेक्ट बनाने वाले शिक्षक अशु घई का YouTube चैनल ‘Science and Fun’ करीब 94 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कई चैनल लाखों छात्रों के लिए प्राइमरी एजुकेशन का सोर्स बन चुके हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई शिक्षक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नहीं आते। उन्होंने कैमरा, इंटरनेट और विषय की समझ के दम पर अपना प्रभाव बनाया है।

YouTube पर पढ़ाई: मजबूरी से आदत तक

शुरुआत में YouTube पढ़ाई का एक समानांतर जरिया था। छात्र किसी मुश्किल या कठिन चैप्टर को समझने के लिए वीडियो देखते थे। लेकिन धीरे-धीरे यह मेनस्ट्रीम पढ़ाई का माध्यम बन गया।

आज UPSC, SSC, Banking, NEET, JEE, CUET, CAT, बोर्ड परीक्षाएं, कोडिंग, अंग्रेजी, विदेशी भाषाएं, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, AI, डेटा साइंस और यहां तक कि संगीत व कला तक की शिक्षा YouTube पर उपलब्ध है। यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत उसका ‘ऑन-डिमांड’ नेचर है। छात्र अपनी सुविधा से वीडियो देख सकता है, रोक सकता है, दोबारा देख सकता है और अपनी गति से सीख सकता है। यह सुविधा पारंपरिक क्लासरूम नहीं दे पाता।

कोचिंग से कंटेंट तक

भारत में निजी कोचिंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के Comprehensive Modular Survey (CMS) के अनुसार लगभग 27 प्रतिशत छात्र मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में निजी कोचिंग ले रहे थे। वहीं अन्य सरकारी रिपोर्टों और मीडिया विश्लेषणों में यह अनुपात लगभग एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत तक बताया गया है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक दिखाई देती है।

लेकिन अब कोचिंग केवल चारदीवारी तक सीमित नहीं है। कोचिंग संस्थानों के लोकप्रिय शिक्षक खुद YouTube पर पहुंच चुके हैं। छात्र ऑफलाइन क्लास के अलावा रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव सत्र, शॉर्ट्स और डिजिटल नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक बड़ी वजह है कि कोचिंग इंडस्ट्री और कंटेंट इंडस्ट्री के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है।

​पारंपरिक कोचिंग बनाम डिजिटल क्लासरूम

​सवाल यह है कि आखिर क्यों एक आम छात्र कॉलेज या स्कूल के बाद यूट्यूब का रुख कर रहा है? इसे समझना मुश्किल नहीं है। क्या YouTube ने कोचिंग इंडस्ट्री को चुनौती दी है? काफी हद तक हां।

विशेषता पारंपरिक क्लासरूम/फिजिकल कोचिंग यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम फीस 50 हजार से 2 लाख रुपये प्रति वर्ष पूरी तरह फ्री (सिर्फ इंटरनेट डेटा) एक्सेस (पहुंच) एक निश्चित समय और भौगोलिक जगह पर जाना अनिवार्य देश के किसी भी कोने से कहीं भी, कभी भी देखें विकल्प एक विषय के लिए एक ही टीचर उपलब्ध एक ही टॉपिक को समझाने वाले हजारों टीचर्ज और अप्रोच भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी या स्टैंडर्ड हिंदी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाएं (भोजपुरी, मराठी, तमिल और हिंग्लिश)

कोविड के बाद भारत का एडटेक सेक्टर बड़े बदलाव से गुजरा। कई बड़ी कंपनियों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा जबकि YouTube आधारित शिक्षा मॉडल लगातार बढ़ता रहा।

कारण स्पष्ट है- छात्र पहले मुफ्त कंटेंट से सीखना चाहता है। अगर उसे अतिरिक्त सहायता चाहिए, तभी वह भुगतान करता है। यानी यूट्यूब अब शिक्षा के ‘फ्री एंट्री गेट’ की भूमिका निभा रहा है।

सरकार की नई गाइडलाइन्स और ‘सख्त नियम’

​हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन (MoE) और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कोचिंग सेंटर्स पर सरकारी रेगुलेशन बेहद कड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के तहत:

-​16 वर्ष से कम के बच्चों का कोचिंग में सीधा एनरोलमेंट प्रतिबंधित किया गया है।

-​भ्रामक विज्ञापनों (जैसे 100% सिलेक्शन की गारंटी) पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

-​छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को लेकर सख्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की गई है।

​इन सख्त सरकारी नियमों और फिजिकल कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती फीस के कारण, लाखों छात्रों के लिए यूट्यूब एक ‘सेफ हेवन’ की तरह उभरा है जहां वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं।

​शिक्षा का लोकतांत्रीकरण (Democratization): अलख पांडे (Physics Wallah), खान सर या दृष्टि आईएएस जैसे एडु-क्रिएटर्स ने शिक्षा को कुछ रईस शहरों की जागीर बनने से रोक दिया है। आज एक रिक्शा चालक का बेटा और किसी बड़े शहर का अमीर छात्र, दोनों एक ही समय पर देश के सबसे बेहतरीन टीचर से बिल्कुल मुफ्त में पढ़ रहे हैं।

डिजिटल क्लासरूम की चुनौतियां

​यूट्यूब भले ही देश का सबसे बड़ा क्लासरूम बन गया हो लेकिन एक गंभीर विश्लेषक के तौर पर इसकी तीन बड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

​अल्गोरिदम और ध्यान भटकना (Distraction): पढ़ाई के वीडियो के ठीक नीचे ‘मनोरंजन’ या ‘शॉर्ट्स’ के सुझाव होते हैं। अक्सर छात्र 15 मिनट का कॉन्सेप्ट समझने आते हैं और अल्गोरिदम के जाल में फंसकर 2 घंटे रील्स देखने में बिता देते हैं।ॉ

​संदेह निवारण (Doubt Solving) की कमी: वन-वे कम्युनिकेशन (एकतरफा संवाद) होने के कारण छात्र लाइव क्लास या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपने व्यक्तिगत सवाल या डाउट्स तुरंत नहीं पूछ पाते।

​क्वालिटी कंट्रोल का अभाव: यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, इसलिए कई बार बिना किसी क्रेडेंशियल के भ्रामक या अधूरी जानकारी वाले वीडियो भी ट्रेंड करने लगते हैं।

क्यों सफल हुआ YouTube मॉडल?

YouTube की सफलता के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है लागत- जहां कोचिंग संस्थान हजारों या लाखों रुपये फीस लेते हैं। वहीं यूट्यूब पर सामग्री मुफ्त उपलब्ध है।

दूसरा कारण है पहुंच- देश के दूरदराज़ गांवों में रहने वाला छात्र भी वही लेक्चर देख सकता है जो दिल्ली या कोटा का छात्र देख रहा है।

तीसरा कारण है भाषा- यूट्यूब ने हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इससे अंग्रेजी बेस्ड पढ़ाई की रुकावट काफी हद तक दूर हुई है।

चौथा कारण है एल्गोरिदम- छात्र एक वीडियो देखता है और उसके सामने उसी विषय से जुड़े कई अन्य वीडियो खुद आ जाते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है।

लेकिन क्या YouTube वास्तव में क्लासरूम है?

यहीं सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्लासरूम केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होता। वहां शिक्षक, अनुशासन, मूल्यांकन, संवाद और सामाजिक विकास भी होता है।

यूट्यूब जानकारी तो देता है लेकिन हमेशा सीखने की गारंटी नहीं देता। ASER के आंकड़े बताते हैं कि स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ी है लेकिन सभी बच्चे उसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभी भी अधिक है। इसके अलावा YouTube पर कंटेंट क्वॉलिटी भी एक बड़ी चुनौती है। कोई भी व्यक्ति वीडियो अपलोड कर सकता है। ऐसे में तथ्यों से जुड़ी गलतियां, आधी-अधूरी जानकारी और सनसनीखेज कंटेंट भी छात्रों तक पहुंच सकता है।

भविष्य: AI और YouTube का मेल

अब YouTube केवल वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। AI आधारित ट्रांसलेशन, ऑटो डबिंग और व्यक्तिगत सुझावों के जरिए यह तेजी से शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी बन रहा है। YouTube की रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवा अब अलग-अलग भाषाओं में अनुवादित कंटेंट भी बड़ी मात्रा में देख रहे हैं।

इसका मतलब है कि एक अंग्रेजी शिक्षक द्वारा बनाया गया कंटेंट हिंदी या तमिल भाषी छात्र भी आसानी से समझ सकेगा। यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

सबसे बड़ा क्लासरूम लेकिन अधूरा

अगर ‘क्लासरूम’ का अर्थ ज्ञान तक पहुंचना है तो यूट्यूब निश्चित रूप से भारत का सबसे बड़ा क्लासरूम बन चुका है। करोड़ों छात्र रोजाना इससे सीख रहे हैं। हजारों शिक्षक डिजिटल माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो रही है। शिक्षा पहले से कहीं अधिक सुलभ हुई है।

लेकिन यदि क्लासरूम का अर्थ संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है- जिसमें मूल्यांकन, संवाद, अनुशासन और सामाजिक विकास शामिल है तो YouTube अभी पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं बन पाया है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है।

भारत में शिक्षा का भविष्य ‘स्कूल बनाम YouTube’ नहीं बल्कि ‘स्कूल + YouTube’ मॉडल में दिखाई देता है। आने वाले समय में जो छात्र दोनों का संतुलित इस्तेमाल करेगा, वही सबसे अधिक लाभ उठाएगा। और शायद यही डिजिटल शिक्षा की सबसे बड़ी सीख है- अब शिक्षक केवल ब्लैकबोर्ड के सामने नहीं खड़ा होता, वह कैमरे के सामने भी होता है।

​तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूट्यूब ने भारत में शिक्षा की खाई को पाटने का काम किया है। जहां एक तरफ देश का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी दूरदराज के इलाकों में क्वालिटी टीचर्स की कमी से जूझ रहा है (जैसा कि नीति आयोग और हालिया PARAKH रिपोर्ट भी इशारा करती हैं), वहीं यूट्यूब ने ‘फ्री और क्वालिटी एजुकेशन’ को हर घर तक पहुंचा दिया है।

​कैमरा, इंटरनेट और एक पैशनेट टीचर की तिकड़ी ने मिलकर भारत का एक ऐसा डिजिटल क्लासरूम तैयार कर दिया है जिसकी दीवारें असीमित हैं और जिसमें बैठने वाले छात्रों की संख्या करोड़ों में है। यह भारत के ‘राइट टू एजुकेशन’ को सही मायनों में जमीन पर उतार रहा है।